Geringerer Takt, keine Verdichtung

Die Rückkehr zum Zehn-Minuten-Takt auf den Außenast der S 3 in Richtung Holzkirchen wird sich weiter verzögern. Landrat Christoph Göbel (CSU) teilte nun im Mobilitätsausschuss des Kreistags mit, die Deutsche Bahn habe ihn darüber informiert, dass die "Wiederherstellung der Taktverdichtung" erst am 7. Januar und nicht wie ursprünglich avisiert zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember erfolgen wird.

Vor allem der Begriff Taktverdichtung empörte Oberhachings Bürgermeister und Kreisrat Stefan Schelle (CSU). "Die Züge, die ausfallen, sind keine Taktverdichter, sondern regulär bestellte Züge, die auch fahren müssen", sagte Schelle im Ausschuss. Es dürfe hier nicht der Eindruck entstehen, dass von Januar an wieder "gnadenhalber" mehr Züge fahren würden, sagte Schelle. "Es ist schlichtweg eine Sauerei, dass 50 Prozent aller Züge in Deisenhofen ausfallen", so der CSU-Fraktionschef weiter. "Die Leute stehen nur noch in den S-Bahnen."

Im September hatte die Deutsche Bahn entschieden, vorübergehend den Zehn-Minuten-Takt auf den Linien S 3 und S 8 einzustellen und nur noch alle 20 Minuten Züge fahren zu lassen. Damals begründete Heiko Büttner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der S-Bahn München, diesen Schritt unter anderem mit aktuellen Bauarbeiten auf dem Werksgelände in Steinhausen, längeren Aufenthalten von Zügen im Werk sowie fehlenden Mitarbeitern im Werkstatt-Team. Landrat Göbel erneuerte nun seine Kritik, dass statt der eigentlich von der Münchner S-Bahn versprochenen, tatsächlichen Taktverdichtung weiterhin Züge entfallen. MÜH