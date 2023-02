Obwohl in der Kreispolitik Einigkeit darüber herrscht, dass die Tangente nie in Gänze realisiert werden wird, lässt der Landkreis München das Projekt prüfen.

Der Landkreis München gibt eine Machbarkeitsstudie für den möglichen Bau einer Autobahnparallele zur Ostumfahrung der A99 in Auftrag - obgleich niemand in der Kreispolitik der Auffassung ist, dass die Entlastungsstraße für die bestehende B 471 je in Gänze von Aschheim über Feldkirchen, Haar und Putzbrunn bis Hohenbrunn gebaut wird. Dennoch stimmte der Mobilitätsausschuss des Kreistags am Montag mehrheitlich gegen die Stimmen der Grünen und Freien Wähler für die Ausarbeitung einer Studie, die etwas mehr als 400 000 Euro kosten wird.

Landrat Christoph Göbel (CSU) argumentierte, in der Machbarkeitsstudie solle vor allem erarbeitet werden, wie die Kommunen an der bestehenden Bundesstraße 471 vom Verkehr entlastet werden können - "teilräumliche Maßnahmen" sollten dabei eine entscheidende Rolle spielen. Dass eine Parallele zur A 99 komplett neu gebaut wird, ist aus seiner Sicht aber "eher unwahrscheinlich". Kreisrat Markus Büchler (Grüne) sagte, das Projekt sei "seit 30 Jahren komplett überflüssig".