Kolumne von Martin Mühlfenzl

Einmal noch raus aufs Lohhofer Volksfest und diese irre Festwoche mit einem "Flottn3er" am Abend im Bierzelt beenden. Die Partyband aus Dachau dürfte zwar nicht jedermanns Sache sein, aber wem es gefällt... Nicht zuletzt hat ja die Bundesregierung (wenn auch durch leichte Erpressung seitens der FDP) die Losung ausgegeben, in diesem Sommer so richtig auf den Putz zu hauen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und zu feiern, bis der Arzt kommt. Also nur sprichwörtlich, denn wenn es blöd läuft, werden im Herbst und Winter wieder sehr viel mehr Menschen ärztlichen Beistand benötigen. Wenn nach der perfekten Sommer-Spaß-Welle die nächste Corona-Welle an- und die Stimmung wieder in den Keller rauscht.

Es sind momentan verrückte Zeiten zwischen Ekstase, tiefer Betroffenheit und ein wenig Schwermut gepaart mit Zukunftsangst. Nur wenige Flugstunden entfernt tobt mitten in Europa ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der auch hier seine Spuren hinterlässt. Tausende Geflüchtete aus der Ukraine sind im Landkreis München untergekommen, die allermeisten von ihnen privat bei Menschen, die sie direkt in ihrem eigenen Haushalt aufgenommen oder ihnen Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Noch nie hat der Landkreis eine solche Form der Hilfsbereitschaft und Anteilnahme erlebt, beinahe geräuschlos hat die Zivilgesellschaft tausenden Ukrainerinnen und Ukrainern ein Zuhause auf Zeit gegeben - und dabei auch hingenommen und bewältigt, dass ihnen der Krieg sehr nahe gekommen ist. Denn die Menschen, die haben fliehen müssen, tragen meist wenig im Gepäck - aber immer ihre persönlichen, oft traumatischen Erlebnisse mit sich.

Es lebt sich in dieser Zeit also gefühlt wie in zwei Parallelwelten. Im bierdunstgeschwängerten Zelt auf dem Volksfestplatz, wo die Leichtigkeit derzeit keine Grenzen kennt - und nach all den Entbehrungen bitte (vor allem von den Jungen) so lange wie möglich ausgekostet werden soll. Beim Straßenfest, im Biergarten oder Flohmarkt, überall dort, wo Menschen wieder zwanglos zusammenkommen können. Das ist die eine Seite. Und doch lassen einen all das Elend und die Sorgen nicht los, der Krieg, die steigenden Lebenshaltungskosten und irgendwo weit im Hinterstübchen auch immer noch die Pandemie.

Aber es gehört zum menschlichen Sein, sich beiden Seiten zu stellen - und es muss möglich sein, sich an den kleinen Dingen zu erfreuen, auch wenn auf dem eigenen Kontinent ein Krieg entbrannt ist. Und so können etwa die Sauerlacher noch bis Dienstag dabei zusehen, wie ihre Gemeinde jeden Tag ein bisschen schöner wird. Denn bis dahin werden alle Sinkkästen gereinigt, bis die Gullys wieder frei sind. Wer mit offenen Augen durch Sauerlachs Straßen läuft, wird erkennen, dass auch darin ein Mehrwert liegt, über den man sich zu Recht freuen kann - es muss ja nicht immer gleich das Leben am Limit mit dem Dreier auf dem Volksfest sein.