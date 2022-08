Es kommen nicht mehr so viele Ukrainerinnen und Ukrainer in den Landkreis. Aber alle müssen versorgt sein, mit Deutschkursen wie hier in Neubiberg, und vor allem mit einer Unterkunft.

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Bis zu 118 Geflüchtete aus der Ukraine finden in der kürzlich fertiggestellten und in Betrieb gegangenen Unterkunft an der Nördlichen Ingolstädter Straße in Unterschleißheim ein Zuhause auf Zeit. Der Landkreis München sichert den Menschen in seiner größten Kommune eine Bleibe und treibt den Ausbau seiner Unterkünfte für Geflüchtete aus dem von Krieg geplagten Land voran. Dabei zeigt sich nebenbei, dass der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands Auswirkungen auf so vielen Ebenen hat; denn eigentlich hätte die Unterkunft seit geraumer Zeit fertiggestellt sein sollen. Der Aufbau verzögerte sich, weil unter anderem der weltweite Stahlmarkt - die Ukraine gehört zu den großen Herstellern - in der Krise steckt, und es in der Folge massive Lieferschwierigkeiten bei Containern gibt. Die ersten Schutzsuchenden haben die Unterschleißheimer Unterkunft mittlerweile bezogen.

Detailansicht öffnen Mittlerweile ist die Unterkunft an der Nördlichen Ingolstädter Straße in Unterschleißheim schon bezogen. (Foto: privat/Stadt Unterschleißheim)

Landrat Christoph Göbel (CSU) sagte, er sei der Stadt Unterschleißheim und den Bürgerinnen und Bürgern dankbar "für die große Offenheit und ihr Engagement bei der Aufnahme der Geflüchteten"; es gehe auch darum, so der Landrat, den Menschen aus der Ukraine "einen sicheren, von Menschlichkeit getragenen Hafen zu geben". Dieser besteht aus Containern, darin befinden sich jeweils mit zwei Betten, Spinden, Tischen und Stühlen ausgestattete kleine Wohneinheiten vor allem für Bewohner, die zuvor in anderen Unterkünften in der Stadt und der Umgebung untergebracht waren - ihnen stehen auch Gemeinschaftsküchen und Aufenthaltsräume zur Verfügung. Unterschleißheims Zweite Bürgermeisterin Annegret Harms (SPD) wies darauf hin, dass viele der Geflüchteten bereits gut in der Stadt integriert seien.

"Es gibt viele von der Stadt und zahlreichen örtlichen Vereinen sowie Organisationen initiierte Hilfs- und Unterstützungsangebote, auch von Seiten der Bevölkerung", so Harms. Es gehe auch darum, für die Geflüchteten ausreichende und langfristige Unterkunftskapazitäten zu sichern, so die SPD-Stadträtin, dabei helfe die Unterkunft, die sich auf einem Grundstück befindet, das die Stadt dem Landkreis zur Verfügung gestellt hat. In der Unterkunft selbst werden die Geflüchteten von den Caritas-Diensten des Landkreises München betreut, es gibt regelmäßig Sprechstunden und auch der Unterschleißheimer Helferkreis unterstützt vor Ort.

Das Ankunftszentrum in Haar ist derzeit geschlossen

Der große Zuzug in den Landkreis München aber ist seit geraumer Zeit bereits abgeebbt. Seit mehreren Wochen, teilt das Landratsamt mit, gebe es keine "klassischen Neuzuweisungen" mehr durch die Regierung von Oberbayern; bearbeitet würden aber noch vereinzelt Anfragen ukrainischer Geflüchteter aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten, die im Rahmen des Familiennachzugs in den Landkreis München kommen wollen. Auch finde noch Zuzug in privaten Wohnraum statt.

Detailansicht öffnen Das Ankunftszentrum in Haar wird derzeit nicht benötigt - es kommen kaum mehr Menschen aus der Ukraine an. (Foto: Claus Schunk)

Daher befindet sich derzeit das landkreiseigene Ankunftszentrum in der früheren Polizeikaserne an der Wasserburger Straße in Haar nicht in Betrieb, es könne aber jederzeit wieder hochgefahren werden, sollten wieder mehr Menschen den Landkreis München erreichen, heißt es aus dem Landratsamt.

Momentan sind im Landkreis München 4973 Menschen untergekommen, zwischenzeitlich waren es schon einmal mehr als 5000. Das Landratsamt teilt aber immer wieder mit, dass die Lage sehr volatil sei, und Geflüchtete in andere Kreise, Regionen oder Bundesländer weiterziehen oder auch in ihr Land zurückkehren würden. Der Großteil der Schutzsuchenden lebt weiterhin in privaten Unterkünften, nur etwa 1100 Menschen leben derzeit in Unterkünften des Landkreises. Nahezu 3900 befindet sich in privatem Wohnraum. "In der hohen Zahl privat Untergekommener zeigt sich weiterhin die große Hilfsbereitschaft privater Gastgeber und Vermittler", so das Landratsamt. Den Großteil machen Frauen und Kinder aus. Deutschkurse laufen und im Herbst steht an, die Kinder in den Schulen zu integrieren.

Der Landkreis baut jedenfalls weiter seine Kapazitäten aus, da damit zu rechnen ist, dass viele, die derzeit noch privat untergekommen sind, irgendwann auf staatliche Hilfe angewiesen sein könnten - was auch dem vollkommen überhitzten Wohnungsmarkt in der Region München geschuldet ist. Neben der Unterkunft in Unterschleißheim stehen derzeit noch die Containeranlagen in Haar mit 45 Plätzen und die in Unterhaching mit etwa 280 Plätzen zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Landkreis auf sechs weitere Großobjekte mit insgesamt etwa 300 Plätzen zurückgreifen. Auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Kreistag im Juli teilte die Behörde mit, dass Unterkünfte in Grünwald, Ottobrunn, Neubiberg, Kirchheim, Oberhaching, Unterföhring und Garching geplant oder realisiert seien. Ziel des Landkreises ist es, insgesamt 3000 Plätze verteilt über die 29 Städte und Gemeinden zu schaffen. Deshalb wurden auch in nahezu allen Kommunen Wohnungen und Häuser angemietet, heißt es aus dem Landratsamt.

Entsprechend der Bevölkerungsgröße hat die Stadt Unterschleißheim bisher mit nahezu 500 Geflüchteten die meisten Menschen aus der Ukraine aufgenommen - private und staatliche Unterkünfte zusammengenommen. In Kirchheim sind es knapp mehr als 300 Schutzsuchende und im kleinen Oberhaching immerhin etwa 290. Wie lange sie bleiben werden, weiß niemand.