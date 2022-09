Die massiven Mehrkosten und Verzögerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke werden zum Wahlkampfthema im Stimmkreis der ehemaligen bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) aus Unterhaching. Die Taufkirchner SPD-Vorsitzende Christine Himmelberg, die Schreyer das Landtagsmandat im Süden des Landkreises München streitig machen will, wirft die rage auf, welche Rolle die frühere Ressortchefin "bei diesem Desaster und der Verschleierung drum rum gespielt" habe. Schreyer war von 2018 bis Anfang 2020 Verkehrsministerin im Kabinett Söder, also zu jener Zeit, als der Ministerpräsident von der fast zehn Jahre längeren Bauzeit und Kostensteigerungen in Milliardenhöhe bei der zweiten Stammstrecke erfahren haben soll. "Das aufzuklären ist das Mindeste, was die Menschen in unserem Landkreis von ihr verlangen können", schreibt Himmelberg.

Die Taufkirchnerin zeigt sich zudem "verwundert" darüber, dass Schreyer einen Brandbrief an die Deutsche Bahn geschickt hatte, ohne den mitunterzeichnenden Münchner Oberbürgermeister und die Landräte der MVV-Verbundlandkreise über das Stammstrecken-Desaster zu informieren. "Warum hat Schreyer als damals zuständige Ministerin die ihr vorliegenden Informationen nicht transparent mit der Stadt München und den betroffenen Landkreisen geteilt?", fragt sie. Die Landtagswahl im Herbst 2023 will Himmelberg daher auch zu einer Abstimmung über die zweite Stammstrecke machen, denn Schreyer und die CSU hätten offenkundig schwere Fehler gemacht, die sie nun der Bahn in die Schuhe schieben wollten.