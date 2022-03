Von Michael Morosow, Unterhaching

Sie haben zum Wohl der Gemeinde gewirkt, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Der eine als Gemeinderat, der andere als Mäzen und Stiftungsgründer. Jetzt sind die beiden Ehrenbürger Unterhachings, Christian Kriz und Rudolf Pesl, innerhalb von nur einer Woche gestorben, Kriz am 22. Februar im Alter von 92 Jahren, Pesl am 28. Februar im Alter von 99 Jahren.

Als der damalige Bürgermeister Erwin Knapek (SPD) im März 2008 in einer Feierstunde im Rathaus seinem Parteifreund Christian Kriz die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde verlieh, prägte er in einer geradezu hymnischen Laudatio zwei Sätze, die das Wirken und die Wesensart des langjährigen Kommunalpolitikers trefflich beschreiben: Im Gegensatz zu seiner Körpergröße sei er ein vermenschlichter Leuchtturm der Demokratie, sagte Knapek, um kurz darauf ein Zitat des bescheidenen und stets unaufgeregten Sozialdemokraten wiederzugeben: "I brauch als Gemeinderat net mehra Verstand wia a Obersekretär." Sein Verstand, den der Bauingenieur in mehreren politischen Gremien einsetzte, reichte jedenfalls dazu, dass er seit 1960 die Entwicklung Unterhachings von einem durch Landwirtschaft bestimmten Dorf zu einer prosperierenden städtischen Siedlung "signifikant mitgeprägt", habe, wie Knapek damals in seiner Laudatio seine Leistung auf einen Nenner brachte. In der Tat steht in Unterhaching heute kaum eine öffentliche Einrichtung und keine Siedlung, deren Entstehen Kriz nicht fachlich begleitet hätte. Die Liste ist lang und reicht von Bayernsiedlung, Fasanenpark, Grünau und der Siedlung am Rodelberg über die Hachinga Halle, Freibad und Fußballstadion, Schulen und Wohnstift bis hin zum Kultur- und Bildungszentrum.

Der Unterhachinger Ehrenbürger Christian Kriz ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Christian Kriz wurde am 3. Dezember 1922 in Fürstenfeldbruck geboren und zog mit zwei Jahren nach Unterhaching um. Maurer hat er gelernt nach der Volksschule, brachte es 1951 zum Bauingenieur und eröffnete 1982 ein eigenes Ingenieurbüro in seiner Heimatgemeinde. 1956 trat er in die SPD ein und wurde 1960 in den Gemeinderat gewählt, den er erst vier Bürgermeister später, im Jahr 2008, aus Altersgründen verließ. "Christian Kriz hat Unterhaching geliebt und für Unterhaching gelebt", würdigt der aktuelle Gemeindechef Wolfgang Panzer den Verstorbenen. Christian Kriz wird am Samstag, 26. März, in Unterhaching bestattet, für die Trauerfeier hat die Gemeinde den Festsaal der Hachinga Halle gebucht.

Rudolf Pesl brachte sich im Verborgenen als Mäzen segensreich für die Gemeinde ein. Der gebürtige Münchner hat drei Stiftungen gegründet, darunter 1989 in Unterhaching die Pesl-Stiftung, die sich der Förderung von Kunst, Kultur und Bildung verschrieb. Und auch nach seinem Tod bleibt der promovierte Mediziner mit exzellentem Staatsexamen Gönner der Gemeinde. Pesl, aus reichem Elternhaus stammend, war einer der erfahrensten Kunstsammler in Bayern und hat der Gemeinde ein riesiges Vermögen vermacht, bestehend aus einem Grundstück mit Wohnmuseum, einem Haus in Oberammergau, einer Wohnanlage sowie Kunstgegenstände und eine Bibliothek mit wertvollstem Antiquariat, etwa das Original der Schedel'schen Weltchronik von 1493 und die weltweit zweitgrößte Mongolika-Sammlung, im Gesamtwert von circa 30 Millionen Euro. Von Rudolf Pesl ist überliefert, dass er sich als Jugendlicher geweigert hatte, dem Jungvolk und der Hitlerjugend beizutreten. Seine Liebe für Kunsthistorisches hat ihn die ganze Welt bereisen lassen, und so findet sich in seiner Sammlung auch ein kulturhistorisch einzigartiges Foto vom Goronka-Fest der Kannibalen von Papua Neuguinea. Pesl ist Träger des Bayerischen Verdienstordens und des Bundesverdienstkreuzes. Wann und wo er beerdigt wird, steht noch nicht fest.