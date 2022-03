In vielen Kommunen werden Spenden gesammelt, Transporter fahren mit Hilfsgütern in die Ukraine.

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Ukraine im Landkreis München ebbt nicht ab. Spendensammlungen gehen weiter, immer wieder brechen Transporter mit Hilfsgütern in Richtung ukrainische Grenze auf. So hat auch die Klawotte Unterhaching der Arbeiterwohlfahrt gemeinsam mit der Klawotte in Gauting und dem Verein Kinder und Kreativ Ottobrunn bereits eine Wagenladung mit Spenden nach Rumänien gebracht. Und die Hilfe soll weiter gehen. "Wir können nicht zusehen, wir müssen diesen Menschen helfen", sagt Gabriela Goltios von der Klawotte. Es können weiter Spenden bei den Klawotten in Unterhaching, Gauting, Ottobrunn, Martinsried sowie von kommender Woche auch in Unterschleißheim abgegeben werden. Die Awo hat zudem ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse eingerichtet (Iban: DE 7025 0150 0028 5054 69; Stichwort: Nothilfe in der Ukraine).

Auch die Gemeinde Putzbrunn ruft zu Spenden auf Benötigt würden vor allem Medikamente, Isomatten, Decken, Schlafsäcke, Babynahrung, Hygiene-Artikel, Taschenlampen, Desinfektionsmittel sowie Schokolade und Klebebänder und Kartonagen für den Transport. Die Gemeinde habe einen seriösen Partner gefunden, der die Hilfsgüter dort hin bringen wird, wo sie benötigt werden, heißt es aus dem Rathaus; von Kleider- und Geldspenden sei derzeit abzusehen. Die Hilfsgüter können am Montag, 7. März, sowie am Dienstag, 8. März, jeweils von 12 bis 19 Uhr im kleinen Saal im Putzbrunner Bürgerhaus abgegeben werden. Die Spenden werden dann am Mittwoch, 9. März, weiter transportiert.

Im Planegger Rathaus laufen die Vorbereitung für die mögliche Unterbringung von Schutzsuchenden an. "Wir sind tief betroffen und richten gerade eine Koordinationsstelle für mögliche Geflüchtete aus der Ukraine ein", so Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Zudem können sich Planeggerinen und Planegger an die neu eingerichtet E-Mail-Adresse fluechtlingshilfe@planegg.de wenden oder telefonisch (089/89 92 62 98) melden, wenn sie Unterkünfte für Geflüchtete bereitstellen wollen.