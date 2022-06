Die SPD im Landkreis rüstet sich personell für die Wahlen im kommenden Jahr. Nachdem bereits der Kreisvorsitzende und Fraktionssprecher im Kreistag, Florian Schardt, sowie die Taufkirchner Ortsverbandsvorsitzende Christine Himmelberg ihre Bereitschaft erklärt haben, als Direktkandidaten ihrer Partei in den beiden Stimmkreisen Nord und Süd bei der Landtagswahl im Herbst 2023 anzutreten, kristallisiert sich nun heraus, wer die beiden Bewerber für die Bezirkstagswahl werden. Diese findet traditionell parallel zur Landtagswahl statt. Kreissprecher Schardt gab bekannt, dass die Unterhachinger Gemeinderätin Sabine Schmierl, 48, und der 62-jährige Arno Helfrich, der in Ismaning im Gemeinderat sitzt, für den Bezirkstag kandidieren wollen.

Detailansicht öffnen Arno Helfrich leitet die Abteilung Prävention und Opferschutz am Polizeipräsidium München. (Foto: privat)

Schmierl ist Sozialversicherungsangestellte und als langjährige Elternbeirätin sozial engagiert. Sie sagt, sie wolle technisches und betriebswirtschaftliches Wissen in den Bezirkstag einbringen und einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Fachkräfte in den sozialen Berufen um die Menschen kümmern können - bei weniger Bürokratie. Helfrich leitet seit 20 Jahren die Gewaltprävention bei der Münchner Polizei, kümmert sich als Inklusionsberater um die Belange behinderter Menschen und ist Schulweghelfer. Er betont die Bedeutung des Bezirkstags, der in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen werde, als "Stützpfeiler für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf und sozialen Schwierigkeiten". Schardt betont das Engagement der beiden auch in der Kultur- und Heimatpflege sowie in sozialen Themen, zudem besäßen sie als Personalrat respektive Betriebsrätin das Vertrauen ihrer Kollegen. Sowohl die Kandidaten für die Landtagswahl als auch für den Bezirkstag müssen bei entsprechenden Versammlungen im Herbst noch von ihrer Partei nominiert werden.