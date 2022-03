Schon jetzt sind 1900 Schutzsuchende im Landkreis München angekommen. Christoph Göbel ordnet die Beschaffung von Traglufthallen und Wohncontainern an und kündigt einen Nachtragshaushalt in Höhe von fünf Millionen Euro an.

Von Stefan Galler, Landkreis München

Die Zahl der Geflüchteten, die aus der Ukraine in den Landkreis München kommen, nimmt rasant zu: Wie Landrat Christoph Göbel (CSU) am Montagnachmittag im Kreisausschuss mitteilte, sind mittlerweile etwa 1900 Menschen aus den Kriegsgebieten angekommen. Noch am Freitag war von 1666 Flüchtlingen die Rede gewesen. "Die Zahlen gehen gewaltig nach oben, ich rechne damit, dass es am Ende mehr sein werden als 2015", sagte Göbel. Bei der damaligen großen Fluchtbewegung insbesondere aus dem Nahen Osten waren alleine in der Notunterkunft in Aschheim 15 000 Personen innerhalb von zehn Wochen eingetroffen.

Auch rechnet der Landrat nicht damit, dass sich der Aufenthalt der Ukrainer auf wenige Wochen beschränken wird: "Es ist zu befürchten, dass sich die Menschen nicht trauen, in ihre Heimat zurückzukehren, alleine schon weil durch den Krieg ganze Städte wie Mariupol, Kiew und womöglich bald auch Odessa zerstört sind und sie gar nicht wissen, ob es ihre Wohnungen noch gibt." Dazu komme die Unsicherheit, was mit den Männern der geflüchteten Frauen sei, wo diese sich aufhielten und ob sie die Kämpfe unbeschadet überstanden hätten.

Ursprünglich habe man damit gerechnet, dass in Bayern insgesamt 50 000 Asylsuchende aus dem osteuropäischen Land ankommen würden; für diese Zahl sei kalkuliert worden, dass 1300 davon in den Landkreis München kommen würden. Doch schon jetzt liege man bei 60 000 Flüchtlingen im Freistaat, erläuterte Martin Scholtysik vom Landratsamt.

Die meisten Flüchtlinge sind privat untergebracht. Doch der Landrat sorgt vor und errichtet zahlreiche größere Unterkünfte

Bis zum Wochenende waren 464 Flüchtlinge in dezentralen Unterkünften untergebracht, alle anderen hatten in Privatwohnungen Unterschlupf gefunden. Erst diesen Montag habe man in zusätzlichen Hotels weitere Zimmer angemietet, womit aktuell rund 450 Plätze verfügbar sind. Doch der Landrat verspricht weitere Anstrengungen, um auf die erwarteten weiteren Neuankömmlinge vorbereitet zu sein und auch längerfristige Lösungen anbieten zu können: "Ich habe schon am Tag des Einmarsches die Bestellung von Containern angeleiert und hoffte, dass mir der Kreistag nicht den Kopf abreißt", so Göbel mit Blick auf die Kosten, für die er normalerweise ein Votum der Kreisgremien benötigt hätte. Doch nur so sei es möglich gewesen, dass schon nächste Woche in der Biberger Straße in Unterhaching die ersten mobilen Gebäude aufgestellt werden können, in denen 260 Menschen Platz finden.

An der Südlichen Ingolstädter Straße in Unterschleißheim sollen ebenfalls schon bald provisorische Unterkünfte aufgebaut werden, Auf der Heid in Neubiberg, an der alten Landebahn, sind Container für 120 Geflüchtete vorgesehen und in Taufkirchen wird eine Traglufthalle für bis zu 300 Menschen hochgezogen. Dazu kämen zwei Standorte in Oberhaching und eine weitere Traglufthalle auf dem Aufmarschplatz der Bundeswehr in Unterhaching.

Detailansicht öffnen Mobiles Wartezimmer: Im Innenhof des Landratsamts wurde ein Zelt aufgestellt für Flüchtlinge aus der Ukraine, die ihre elektronische Aufenthaltsgenehmigung und finanzielle Unterstützung abholen. (Foto: Landratsamt)

Auch im Landratsamt am Mariahilfplatz ist mittlerweile der Betrieb von den Vorgängen in der Ukraine geprägt: Im Innenhof wurde ein Zelt der Ausländerbehörde aufgestellt, in dem Angekommene warten können, bis sie ihre elektronische Aufenthaltsgenehmigung erhalten und finanzielle Unterstützung abholen können. Etwa 100 bis 120 Vorgänge würden dort am Tag bearbeitet, man versuche laut Göbel "Ordnung ins Chaos" zu bringen, etwa mit Hilfe einer Online-Anmeldung. Auch sollen Verwaltungsvorgänge dezentral in die Gemeinden verlegt werden.

All die Anstrengungen, die der Landkreis München auf sich nimmt, haben auch deutliche finanzielle Auswirkungen. So kommen zur Unterbringung der Menschen auch Integrationsleistungen wie Sprachunterricht oder Beschulung. Der Landrat kündigte im Ausschuss an, etwa bei der Sozialbetreuung den Betreuungsschlüssel höher anzusetzen als gewöhnlich, weshalb 17 zusätzliche Stellen geschaffen müssten. Obwohl zahlreiche Leistungen unmittelbar vom Staat erstattet würden, sei ein Nachtragshaushalt in Höhe von fünf Millionen Euro netto für das laufende Jahr unumgänglich. "Etwa für Ärzte, Verwaltung, Zeitarbeitskräfte, Betreuung, Bürobedarf."

Es sind zahlreiche Probleme rund um die Folgen des Ukrainekriegs, die bewältigt werden müssen, und dann gibt es auch noch das Problem Corona: Nur etwa 30 Prozent der Flüchtlinge sind laut Landratsamt geimpft, viele jedoch mit dem russischen Vakzin Sputnik V, der in der EU nicht zugelassen ist.Respekt hat Göbel davor, wenn nach Müttern und Kindern auch die Großeltern aus der Ukraine nach Deutschland kommen. "Das könnte fatal werden: Wenn diese in großer Zahl nicht geimpft sind, haben wir eine enorme Risikogruppe."