Ein Herz ziert den Flügel, die ukrainische Flagge prangt auf dem Schwanz und Bauch des Vogels, der die Sonne mit einem gemalten Lächeln begrüßt. Unzählige Friedenstauben haben Kinder aus dem gesamten Landkreis München gebastelt und ein Zeichen für Frieden und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt - etwa die Kinder an der Grundschule Sankt Konrad in Haar, der Brunnthaler Grundschule oder in der Nachmittagsbetreuung in Gräfelfing, aber auch in Horten, Jugend- und Familienzentren und anderen Einrichtungen.

Ein Friedenszeichen haben die Schüler der Brunnthaler Grundschule gesetzt. (Foto: privat)

Initiiert wurde die Aktion von der Familienbildung und Jugendsozialarbeit im Landratsamt München. Der Familienstützpunkt Unterschleißheim hatte eine Bastelanleitung verschickt, die an die Kooperationspartner der Jugendhilfe ging.