Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Wie nahe der unerbittlich geführte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine tatsächlich ist, zeigt sich dieser Tage. Etwa an den unzähligen Menschen, die in der Landeshauptstadt und im Landkreis auf die Straße gehen, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren und für Frieden und Freiheit zu demonstrieren. Aber auch im Landratsamt und in den Rathäusern, wo die Drähte heiß glühen, weil sich viele Menschen bereit erklären, Geflüchtete aus der Ukraine in ihren Häusern und Wohnungen aufzunehmen und ihnen Schutz zu bieten. Was für ein starkes Signal des Zusammenhalts und der Empathie in kriegerischen Zeiten.

Dass alleine Privatleute ihre Türen öffnen und Geflüchteten in der Not ein Heim bieten wollen, wird aber nicht ausreichen. Und so ist es richtig, dass Landrat Christoph Göbel und seine Verwaltung in den Krisenmodus geschaltet haben, um die Kapazitäten für die Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine schnellstmöglich hochzufahren. Dass jetzt wieder von Containern und Traglufthallen die Rede ist, weckt Erinnerungen an das Jahr 2015 - und einen Landkreis, der in schwierigen Zeiten, als tausende Schutzsuchende binnen kürzester Zeit hier ankamen, sein gutes, hilfsbereites und auch fähiges Gesicht gezeigt hat. Auch damals erklärten sich unzählige Menschen bereit, vollkommen Fremden zu helfen, Barrieren zu überbrücken und erst einmal in Freiheit anzukommen. Die Kreispolitik bewies, dass sie schnell und effizient handeln kann, es dauerte nur Stunden, bis etwa die in die Jahre gekommenen Tennishallen in Keferloh in eine Erstaufnahmeeinrichtung umgewandelt worden waren, um die ärgste Not zu lindern.

Diese Erfahrungen lehren, dass dieser finanziell starke und auch an Potenzialen reiche Landkreis wie kein anderer in der Lage ist, auch diese Herausforderung zu stemmen. Und zwar schnell und unbürokratisch - und unter Mithilfe vieler, die ihr Heim öffnen und Menschen unterstützen, die sie noch nicht kennen.