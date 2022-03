Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Theodor Fontane konnte es einst kaum erwarten. "O schüttle ab den schweren Traum", schrieb der Lyriker und wollte die dunkle Jahreszeit so schnell wie möglich verbannen: "Und die lange Winterruh." Aus der erwacht derzeit auch der Landkreis München, der Frühling schickt seine ersten Grüße ins Land, die Sonne gewinnt an Kraft, die Tage werden wieder länger - und die Menschen zieht es mit gestärkten Gemütern wieder nach draußen.

Und doch ist in diesem sich anbahnenden Frühling alles anders, hat sich doch niemand ernsthaft vorstellen können, dass dieser Kontinent noch einmal von einem verbrecherischen Angriffskrieg erfasst wird, dessen Auswirkungen auch hier im Landkreis München deutlich spürbar sind. Der Schock über Putins völkerrechtswidriges, brutales Vorgehen sitzt tief. Die Bilder zerbombter Städte, fliehender Kinder und Frauen, der Massengräber in Mariupol brennen sich tief ein in das kollektive Gedächtnis. Aber die Fassungslosigkeit angesichts des skrupellosen Angriffs hat keineswegs zu Tatenlosigkeit geführt.

Vom ersten Tag der Invasion an vor nun schon mehr als zwei Wochen hat sich gezeigt, was die Zivilgesellschaft zu leisten imstande und auch willens ist. Wenn Menschen, ohne lange zu überlegen, Lebensmittel in ihr Auto packen und sich mitten in der Nacht aufmachen, um an der polnisch-ukrainischen Grenze zu helfen, ist das keine Selbstverständlichkeit. Ebenso wenig, wenn privater Wohnraum zur Verfügung gestellt wird und Familien oder auch Alleinstehende völlig Fremde bei sich aufnehmen und ihnen Schutz gewähren. Das Landratsamt wird mit Angeboten von Planegg über Ottobrunn bis Unterschleißheim schier überfrachtet. Dieser Tage wird auch in Erinnerung gerufen und deutlich, wie viel Rettungsdienste, Feuerwehren, Hilfswerke und Helferkreise zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Meist gerät das gerne in Vergessenheit oder wird als selbstverständlich angesehen.

So schrecklich, unsinnig und brutal dieser Krieg ist, so eindrucksvoll sind die Signale der Hilfsbereitschaft und Offenheit, die dieses Land zeigt. Das stimmt in Zeiten, die schon vor der Invasion dank der Corona-Pandemie nicht einfach waren, positiv; zeigt sich doch, dass die übergroße Mehrheit der Menschen nicht quer, sondern positiv denken will - und auch dementsprechend handelt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunns ehemalige Bürgermeisterin Ursula Mayer, die selbst Vertriebene aus der Ukraine aufnimmt, hat gesagt, dies sei für sie eine Selbstverständlichkeit. "Uns geht es so gut, deshalb müssen wir jetzt solidarisch sein und helfen", sagte Mayer dieser Zeitung über ihr Motiv. Dem ist wenig hinzuzufügen. Außer vielleicht der Wunsch, dass diese Solidarität nachhaltig gelebt wird. Und nach dem Frühling ein Sommer ohne Krieg folgt.