Von Annette Jäger und Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Die Hilfe für die Menschen in der Ukraine und auch für die nun im Landkreis München ankommenden Geflüchteten geht weiter. Am Mittwoch hat sich ein weiterer Hilfskonvoi der Berufsrettung Ambulanz Zivilschutz (BAZ) im Auftrag des Landkreises mit medizinischen Hilfsgütern und Hygieneartikeln auf den Weg in die beiden polnischen Partnerlandkreise Wieliczka und Krakau gemacht. Die beiden Kreise hatten um Hilfe gebeten. Die sechs Fahrzeuge werden auf ihrem Rückweg Flüchtlinge mitnehmen. Landrat Christoph Göbel (CSU) sagte am Mittwoch mit Blick auf die Hilfsbereitschaft auch im Landkreis in Anlehnung an die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Wir schaffen das. Ich glaube fest daran."

Denn auch der Landkreis, die Kommunen, Rettungs- und Hilfskräfte und die Zivilgesellschaft bauen weiter Strukturen auf, um auf die zu erwartende Fluchtbewegung aus der Ukraine reagieren zu können. Am Dienstagabend sind die ersten offiziell von der Regierung von Oberbayern zugewiesenen Schutzsuchenden im Ankunftszentrum in Haar angekommen. Insgesamt 45 Menschen haben den Ort erreicht. Die Akquise geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten im Landratsamt gehe unvermindert weiter, schon am zweiten Tag nach Beginn der russischen Invasion habe der Landkreis Container bestellt, um Unterkünfte aufbauen zu können, auch Hersteller von Traglufthallen seien kontaktiert worden, es würden Gespräche mit den Kommunen nach geeigneten Standorten geführt. Dabei würden sich auch Standorte anbieten, die bereits 2015 genutzt wurden, denn dort seien die Verankerungen für Traglufthallen noch vorhanden, so der Landrat.

Die Nutzung von Schulen als Notunterkünfte schließt der Landrat aus

Und Göbel hält es für möglich, dass auf den Landkreis eine deutlich größere Fluchtbewegung als vor sieben Jahren zukommen wird und sehr viel mehr Menschen untergebracht werden müssen. Dafür etwa Schulen zu nutzen, wie derzeit das Münchner Luisengymnasium, das als Notunterkunft dient, während die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht sind, will der Landrat vermeiden; es dürften keine Konkurrenzsituationen entstehen, auch Turnhallen sollten nicht in Unterkünfte umgewandelt werden. Es müssten aber Strukturen vorhanden sein, um täglich etwa 50 Schutzsuchende aus der Ukraine aufnehmen zu können, sagt Göbel. Dabei spielten auch die Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und Helferkreise und deren Erfahrungen aus der Fluchtbewegung 2015 eine entscheidende Rolle. Diese seien jetzt äußerst wertvoll, um die nun ankommenden Menschen auch menschenwürdig unterbringen und integrieren zu können.

Detailansicht öffnen Leon Bogner bringt an einem Transporter des Hilfskonvois, der im Auftrag des Landkreises Hilfsgüter in die polnischen Partnerlandkreise bringt, das Logo der Berufsrettung, Ambulanz und Zivilschutz an. (Foto: Claus Schunk)

Dabei hilft auch die Zivilgesellschaft. Alleine am Mittwoch hätten ihn persönlich noch einmal vier Angebote zur Unterbringung Geflüchteter in privaten Wohnräumen erreicht, sagt Göbel. Sein Aufruf, verfügbaren Wohnraum zur Aufnahme Geflüchteter zu melden oder diese im Privathaushalt aufzunehmen, hat mittlerweile zu weit mehr als 600 Angeboten aus dem gesamten Landkreis geführt. Auch im Würmtal. In Neuried sind nach Aussagen von Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) bereits 45 Menschen angekommen, die alle privat untergebracht worden sind. Bei Friederike Rother vom Helferkreis Asyl Würmtal trudeln nach und nach Angebote für Wohnraum ein, ihre Mitstreiterin Renate Hausdorf organisiert derzeit in Gräfelfing Wohnraum für etwa 50 Menschen. Diese kommen über einen Kontakt der Pfarrgemeinde St. Stefan wohl nächste Woche nach Gräfelfing. Die Geflüchteten werden nach Auskunft von Hausdorf im derzeit leerstehenden Hotel Dolce Vita in Gräfelfing unterkommen sowie in einem privat zur Verfügung gestellten Reihenhaus.

Für finanzielle Unterstützung muss ein Mietvertrag geschlossen werden

Angesichts hoher Energiepreise fragen sich manche Bürger, wer für die Wohnkosten aufkommt. Zudem müssen die Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden. Grundsätzlich kann der Landkreis komplette Wohnung anmieten, "die Höhe der Miete wird individuell ausgehandelt", heißt es aus dem Landratsamt. Wenn Menschen in Privathaushalten unterkommen und die Gäste sollen dort eine Miete bezahlen oder sich an den Nebenkosten beteiligen, ist das individuell zu regeln und abzurechnen. Grundsätzlich können die Geflüchteten staatliche finanzielle Unterstützung erhalten, allerdings muss eigenes vorhandenes Vermögen und Einkommen vorrangig eingesetzt werden. Wenn kein Vermögen vorhanden ist, kommen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz in Frage. Diese können Betroffene beim Landratsamt beantragen. Damit finanzielle Unterstützung gewährt werden kann, ist es wichtig, dass ein offizielles Mietverhältnis vorliegt, sprich - Gastgeber und ukrainische Gäste müssen einen Mietvertrag abschließen und dort auch eine Pauschale für Strom und Energie beziffern. Das Landratsamt hat Informationen gebündelt dazu auf der Homepage veröffentlicht, auch in ukrainischer Sprache unter https://www.landkreis-muenchen.de im Bereich Ukraine-Hilfe.

Wer bei sich zuhause, aus dem Wunsch heraus helfen zu wollen, unentgeltlich ein Zimmer anbietet, mag sich fragen, wie lange die geflüchteten Menschen wohl bleiben werden. Die Antwort des Landratsamts darauf ist eindeutig: "Jeder, der seine Hilfe anbietet, und kostenlos einen Teil seines Wohnraums überlässt, kann selbst entscheiden, für wie lange er dies tun kann."