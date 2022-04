Von Martin Mühlfenzl,

Der Landkreis München stemmt erneut eine große Last. Gut 4600 Geflüchtete aus der Ukraine sind mittlerweile hier an- und auch untergekommen - deutlich mehr als der Landkreis nach dem Königsteiner Schlüssel beherbergen müsste. Und diese Last ist derzeit nur zu stemmen, weil die Zivilgesellschaft den größten Teil trägt, weil Menschen Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung stellen, ukrainische Familien in den eigenen Haushalten aufnehmen. Auf Dauer aber wird diese Gastfreundschaft nicht ausreichen, um all den Menschen hier eine Heimat auf Zeit zu bieten. Es braucht deutlich mehr neue Unterkünfte - und die müssen bezahlt werden.

Mantraartig weist Landrat Christoph Göbel (CSU) darauf hin, dass für Tausende Geflüchtete, die derzeit noch privat untergekommen sind, ein "Anschluss" gefunden werden muss - also eine Unterkunft, wenn sie aus ihrer bisherigen Zuflucht ausziehen müssen. Denn so groß die Welle der Hilfsbereitschaft derzeit ist, zur Wahrheit gehört auch, dass sie irgendwann abebben wird, dass Gastgeber keine Gastgeber mehr sein und Familien sich wieder in ihre Privatsphäre zurückziehen wollen.

Nur, wo sollen die Geflüchteten dann hin? Die Chancen auf dem vollkommen überhitzten Wohnungsmarkt im Landkreis München bezahlbaren Wohnraum zu finden, tendierte schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine gegen null. Die Lösung kann also nur in dezentralen Unterkünften liegen, die jetzt schnell aufgebaut werden müssen - und der Landkreis hat schon einmal bewiesen, dass er dazu in der Lage ist. Obdachlosigkeit hat die Kreispolitik noch nie toleriert, auch wenn sie dies viel Geld kostet und die Kommunen dadurch stark belastet werden.

In der Pflicht stehen der Bund und das Land, die sich beide bisher darauf verlassen, dass die kommunale Ebene die Herausforderung der Aufnahme Geflüchteter schon irgendwie stemmen wird. So wie es 2015 ja auch schon funktioniert hat. Das Mindeste aber wäre, wenn die Bundes- und Staatsregierung die Kosten für die Unterbringung übernehmen - und zwar komplett.