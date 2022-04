Der Landkreis München startet einen neuen digitalen Wegweiser für Geflüchtete aus der Ukraine, der ihnen helfen soll, schnell anzukommen und sich in den Alltag zu integrieren. Die App mit dem Namen "Integreat" ist sowohl in deutscher, ukrainischer als auch russischer Sprache verfügbar und soll den Menschen, die im Landkreis ankommen, laut Landratsamt schnelle Hilfe und Orientierung bieten; in einem zweiten Schritt kann das Angebot auch auf Menschen aus anderen Nationen ausgeweitet werden.

Die App soll vor allem sofort nach der Ankunft dabei helfen, die ersten Schritte erfolgreich zu bewältigen. Sie hilft dabei, wichtige Fragen zu beantworten, etwa wo finanzielle Hilfe beantragt werden kann, wann Kinder schulpflichtig sind, welche Unterlagen benötigt werden, um arbeiten zu dürfen. Das digitale Angebot stellt auch wichtige Informationen zum Coronavirus bereit. Integreat soll aber auch den Informationsfluss zwischen den Kommunen, Hilfsorganisationen und den Geflüchteten selbst beschleunigen.

Landrat Christoph Göbel (CSU) freut sich über das neue Angebot und sieht eine "hervorragende Plattform" für all jene, die sich hier schnell zurechtfinden müssen. "Denn unser Ziel ist es, dass alle hier lebenden Menschen gleichermaßen teilhaben und mitwirken und so unser Land mitgestalten können", so der Landrat. Dazu gehört freilich auch Wohnraum, weshalb Wohnungssuchende und Anbieter auf Integreat unkompliziert zusammengebracht werden. Über ein Online-Formular kann freier Wohnraum auf der App eingestellt werden, hierfür sind weder ein Benutzerkonto noch Passwort erforderlich.

Auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-muenchen.de finden sich weitere Informationen. Die App kann im Play Store und im Apple Store heruntergeladen werden.