Das Technische Hilfswerk (THW) München-Land hat seinen Fuhrpark um einen nagelneuen, 160 000 Euro teuren Mehrzweckgerätewagen erweitert. Es ist eines von 1000 Fahrzeugen, das der Bund im Rahmen seines Fahrzeugbeschaffungsprogrammes den THW-Ortsverbänden finanziert, um den in die Jahre gekommenen Fahrzeugbestand des THW zu modernisieren. Damit könne das THW seine umfangreichen und wichtigen Aufgaben künftig noch besser wahrnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Wahlkreisbüros von Michael Schrodi, dem betreuenden SPD-Bundestagsabgeordnete für den Landkreis München.

Das THW leiste mit seinen über 80 000 ehrenamtlich Engagierten seit über 70 Jahren einen ganz entscheidenden Beitrag zum Zivil- und Katastrophenschutz in unserem Land. Sei es bei der Bewältigung von Überschwemmungen und Hochwasserereignissen, von Waldbränden oder bei Bergungs- oder Rettungseinsätzen. Auch in der Corona-Pandemie wäre der schnelle Aufbau von Impfzentren ohne das THW vielerorts nicht zu stemmen gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Besonders in Erinnerung sei dabei der Einsatz des THW bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021.