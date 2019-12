Darf weiter in den Himmel wachsen: Die Esche an der Taufkirchner Dorfstraße.

Im Streit um die Esche an der Dorfstraße legt die Gemeinde Taufkirchen eine Rolle rückwärts hin. Nachdem das Rathaus bereits eine Fällgenehmigung für den Baum an der Bushaltestelle Riegerweg erteilt hatte, sei diese nun widerrufen worden, teilt Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) mit. Grund hierfür ist ein Gutachten, wonach die von einem Pilz befallene Esche "ausreichend statische Reserven" hat und daher stand- und bruchsicher ist.

Dass der Baum jetzt doch stehen bleiben darf, begrüßen die Grünen, die Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) und der Bund Naturschutz, die allesamt gegen die drohende Fällung protestiert hatten. Zugleich erheben diese Parteien und Gruppierungen aber auch schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Sander. So heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen, dass allein Sander für die Fällung verantwortlich gewesen wäre, da er "geltende Vorschriften, insbesondere die der Baumschutzverordnung, missachtet hat".

Die ILT spricht von einer "Blamage`für den Bürgermeister

Die Gründe hierfür müsse der Rathauschef dem Gemeinderat darlegen, fordert Rudi Schwab (Grüne). Er hatte am vorvergangenen Freitag mit Anwohnern und Gemeinderäten von Grünen, ILT und FDP vor der Esche gegen deren Fällung protestiert. In der Folge zogen Arbeiter, die bereits mit schwerem Gerät angerückt waren, unverrichteter Dinge wieder ab.

Im Nachgang der Aktion erläuterte der Bürgermeister, dass ihn eine ortsansässige Firma für Baumpflegearbeiten per E-Mail darauf hingewiesen habe, dass die Esche vom Zottigen Schillerporling befallen sei und keine Standsicherheit mehr habe. Wegen der "zu befürchtenden Gefahr für Leib und Leben", so Sander, habe man den Grundstückseigner aufgefordert, einen Fällantrag zu stellen, der unverzüglich genehmigt wurde. Dieses Vorgehen wollten Grüne und ILT aber nicht hinnehmen. Sie forderten ein fundiertes Gutachten, welches das Rathaus dann auch in Auftrag gab. Dass das Ergebnis schon nach wenigen Tagen vorlag, zeige deutlich, so Grünen-Bürgermeisterkandidat David Grothe, dass "sehr wohl Zeit gewesen wäre, ein wirkliches Gutachten eines vereidigten Sachverständigen einzuholen".

Derweil kritisiert der frühere Bürgermeister Jörg Pötke als Ortsvorsitzender des Bund Naturschutz, dass Rathauschef Sander im Fall der Esche das Umweltamt im eigenen Rathaus übergangen habe. Dieses habe eine Fällung des Baums nämlich abgelehnt, betont Pötke. Genau darauf zielt auch eine Pressemitteilung der ILT ab, die von einer "Blamage" für den Bürgermeister spricht. Er solle sich als Vorgesetzter des Umweltamts "in Zukunft mehr zurücknehmen und die Problemlösung den Leuten anvertrauen, die etwas davon verstehen", lässt die ILT verlauten.