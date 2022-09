Von Laura Richter, Landkreis München

Der Landkreis München ist reich an architektonisch wertvollen und geschichtsträchtigen Orten, die am Sonntag, 11. September, zum Tag des offenen Denkmals besichtigt werden können. Ein Überblick.

Detailansicht öffnen Der blaue Saal im Ismaninger Schloss bleibt der Öffentlichkeit normalerweise verschlossen. (Foto: Catherina Hess)

Im Schloss Ismaning werden von 13 bis 17 Uhr die Türen der historischen Schlosssäle geöffnet. Die Prunksäle bestechen noch mit der Originalausstattung aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zudem wird von 14 Uhr an eine Führung zur Sonderausstellung "Auge in Auge" angeboten, in der Druckgrafik-Porträts des Adelsgeschlechts von Leuchtenberg sowie rekonstruierte Gewänder aus ihrer Zeit zu sehen sind.

Detailansicht öffnen Das Römerbad während der Ausgrabung. (Foto: privat/Gemeinde Aschheim)

Von 11:30 und 14 Uhr an gibt es Führungen durch das römische Landgut in Aschheim, das aus dem 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus stammt. Die "Villa rustica" - auch unter dem Namen "Römerbad" bekannt - ist noch im Boden erhalten, nur das Hauptgebäude des römischen Landgutes wurde in Teilen ausgegraben und wieder überdeckt. In den Führungen werden die Geschichte des Landgutes, seiner Ausgrabung und die Überlegungen zu seiner zukünftigen Darstellung erläutert.

Detailansicht öffnen Eine Perlenkette aus dem Bajuwarengrab in einer Vitrine im Museum in Aschheim. (Foto: Florian Peljak)

Im Anschluss an die Besichtigung des Landguts bietet sich eine Besichtigung des "Aschheimuseums" an. Von 11 bis 16:30 Uhr sind dort neben Funden der Aschheimer Vergangenheit auch die Ausgrabungen des Römerbads zu sehen. Weiteres Highlights sind die Statuette der Göttin Athene aus keltischer Zeit.

Detailansicht öffnen Historische Häuser mit Strohdach wurden auf dem Bajuwarenhof rekonstruiert. (Foto: Florian Peljak)

Auf dem Bajuwarenhof Kirchheim wird von 11 bis 17 Uhr das historische Handwerk der frühen Baiern vorgeführt. Zudem bietet das archäologische Freilichtmuseum ein pädagogisches Programm für Kinder an.

Detailansicht öffnen Das Kriegerdenkmal in Unterhaching erinnert an die Opfer der beiden Weltkriege. (Foto: Claus Schunk)

Heimatpfleger Günter Staudter bietet von 10, 14 und 16 Uhr an Führungen zum Kriegerdenkmal am Friedensplatz in Unterhaching an. Zu sehen sind die obeliskartige Säule aus fränkischem Muschelkalk von 1925 und die Opfertafeln, die durch die landschaftliche Neugestaltung im Jahr 2019 in ein neues Licht gerückt wurden. Die Glastafeln erinnern an die Opfer der beiden Weltkriege.

Professor Justus Thyroff und Angelika Bahl-Benker können von 11 Uhr an bei einem Spaziergang durch die Habenschadenstraße in Pullach begleitet werden. Dort stehen eine ganze Reihe denkmalgeschützter Gebäude aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der Treffpunkt ist bei der alten Heiliggeist-Kirche.

Detailansicht öffnen Der Wolfschneiderhof in Taufkirchen beherbergt das Heimatmuseum mit einer Darstellung früherer bäuerlicher Wohnkultur. (Foto: Claus Schunk)

Der Wolfschneiderhof in Taufkirchen öffnet von 14 bis 17 Uhr seine Türen. In Führungen werden Einblicke in das bescheidene Leben der ehemaligen Bewohner gewährt und der in Oberbayern typische Einfirsthof erklärt. Ab 15 Uhr erzählt Heimatpfleger Michael Müller die Geschichte der Feldkreuze und stellt verschiedene Kleindenkmäler in Taufkirchen vor.