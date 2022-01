Zum 50. Geburtstag dürfen sich die Freunde der Musikschule Neuried über eine üppige Zuwendung freuen: Die Stiftung der Kreissparkasse für den Landkreis München, die von Landrat Christoph Göbel (CSU) geleitet wird, hat dem eingetragen Verein 20 000 Euro überweisen, die für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten der Musikschule verwendet werden können. Diese Förderung stellt den größten Einzelbetrag dar, den die Stiftung im Jahr 2021 an Initiativen und Vereine überwiesen hat; insgesamt konnten trotz wirtschaftlich schwieriger Bedingungen etwas mehr als 86 000 Euro ausgeschüttet werden.

So kam etwa das Projekt "Essen auf Rädern" der Nachbarschaftshilfe Haar in den Genuss von 19 500 Euro, die dazu genutzt werden, die Umstellung auf Mehrweggeschirr voranzutreiben, und auch ein neues Fahrzeug wurde dank der Subvention angeschafft. Gut gebrauchen kann auch die Musikschule Sauerlach-Brunnthal die Finanzspritze in Höhe von nahezu 12 000 Euro, wurde die Einrichtung doch im vergangenen Jahr besonders hart durch einen Brand im alten Rathaus in Sauerlach getroffen, wo ihre Probenräume untergebracht waren. Die Musikschule schaffte dank der Unterstützung einen neuen Flügel an. Aber auch andere Projekte wie die Schäftlarner Konzerte, integrative Wohnprojekte oder Chöre und Orchester im gesamten Landkreis werden von der Stiftung der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg gefördert.