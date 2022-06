Kommentar von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Bussen im öffentlichen Nahverkehr im Landkreis München immer mehr zugenommen; ohne den beständigen Ausbau mit immer neuen Linien - wie zuletzt etwa Express-Bus-Tangenten - wäre das System längst zusammengebrochen. Das ist auch die Konsequenz aus der jahrzehntelangen Untätigkeit beim Ausbau der Infrastruktur von S- und U- Bahn. Wie sehr die Menschen auf den Bus angewiesen sind, zeigt sich nicht zuletzt im Lichte der steigenden Benzinpreise und auch des Neun-Euro-Ticktes.

Nur bis zur Staatsregierung ist diese Erkenntnis noch nicht durchgedrungen - und sie spielt leichtfertig mit den Existenzen derjenigen, die den ÖPNV am Laufen halten: der Busunternehmern, die im Auftrag des Landkreises unterwegs sind. Zwar schüttet der Freistaat eine Einmalzahlung von zehn Millionen Euro aus, um so die Firmen vor der Pleite zu bewahren - aber davon kommt im bevölkerungsreichsten Landkreis Bayerns nur ein Bruchteil an. Gelinde gesagt, sind die etwas mehr als 119 000 Euro, die der Landkreis an seine Busunternehmer weiterreichen darf, ein schlechter Witz - oder wahlweise die pure Ignoranz.

Die Planungsregion 14, zu der die Landeshauptstadt, der Landkreis München und sieben weitere Kreise gehören, sind der wirtschaftliche Motor Bayerns, die Region, die dank ihrer Wirtschaftskraft mit Abstand am meisten zum Staatshaushalt beiträgt - und damit auch dazu beiträgt, dass im ganzen Land ausgeglichene Lebensbedingungen hergestellt werden können. In einem Sozialstaat ist es fair und richtig, dass Stärkere die Schwächeren unterstützen.

Einfach davon auszugehen, dass es den Busunternehmern im Landkreis München in dieser schwierigen Phase besser gehen könnte als in anderen, strukturschwächeren Region, ist aber vollkommen absurd - den Kampf ums wirtschaftliche Überleben führen sie alle gleich. Und vorauszusetzen, die reiche Region 14 müsste diese Last einfach aus der Portokasse tragen, ist unanständig.