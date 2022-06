Kaum sind die Pfingstferien vorbei, beginnt der Ernst des Lebens wieder. Das gilt nicht nur für die Schüler in Bayern, sondern auch für die Fußballprofis der Spielvereinigung Unterhaching. Trainer Sandro Wagner versammelte seinen Regionalligakader am Montagvormittag im Sportpark nach einer vierwöchigen Sommerpause zur ersten Trainingseinheit für die Vorbereitung auf die Saison, die für Haching am 14. Juli mit dem Eröffnungsspiel in Buchbach beginnt. "Es ist schön, die Jungs alle wieder auf dem Platz zu sehen. Wir haben jetzt sehr viele Einheiten vor uns, in denen wir die Spieler konditionell, taktisch und mental auf die Saison vorbereiten können", sagte Wagner. Mit dabei waren auch die Neuzugänge René Vollath, Sebastian Maier (beide Türkgücü München), Maximilian Welzmüller (FC Bayern II) und Mathias Fetsch (Kickers Offenbach). Letzterer musste angeschlagen zunächst noch Lauftraining absolvieren, ebenso wie Markus Schwabl und Josef Welzmüller. Zurück im Training ist der Offensivspieler Niclas Anspach, 21, nach seiner Knieoperation im Vorjahr. Dagegen fehlen die beiden schon längere Zeit verletzten Routiniers Dominik Stahl und Stephan Hain weiterhin: Sie absolvieren derzeit ihr Reha-Programm.