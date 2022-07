Sie halten sich an den Händen und recken die Arme nach oben - und lassen sich feiern. es ist eine etwas verspätete Siegerehrung, die Emily Brenner, Andreas Steger, Robert Schmidt und Sabine Tausch vom RSV Schleißheim am Donnerstagabend im Pullacher Bürgerhaus auf ihren Kunsträdern erleben. Bayerische Meister im Kunstradfahren dürfen sich die Athleten nennen und haben nun auch aufgrund ihrer Leistung die besonderen Glückwünsche von Landrat Christoph Göbel bei der Sportlerehrung des Landkreises entgegen genommen. Insgesamt 162 Einzel- und Mannschaftssportler aus dem gesamten Landkreis München erhielten in diesem Jahr eine Ehrenurkunde aus den Händen des Landrats, der mit dem TSV Gräfelfing ja selbst als Präsident einen der großen Sportvereine führt. Unter den Geehrten waren Bayerische und Süddeutsche Meister sowie Topplatzierte bei Deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen wie Lukas Dauser, der sich im vergangenen Jahr in Tokio Silber erturnte. Ausgezeichnet wurde Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 18 Sportarten.