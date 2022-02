Natascha Kohnen lässt nicht nur Freunde in der SPD hinter sich, dennoch wird sie der Partei schmerzlich fehlen.

Kolumne von Martin Mühlfenzl

Wenn jemand geht, bleibt immer eine gewisse Leere zurück. In Beziehungen ist das so, in der Politik auch. Und immer fragt sich derjenige, der verlassen wird, wie er diese Leere wieder füllen kann. Vor dieser Frage wird auch die Sozialdemokratie im Landkreis München im kommenden Jahr stehen. Eigentlich muss sie sich dieser Frage schon jetzt stellen, wird doch die Langzeitbeziehung von Natascha Kohnen und der SPD 2023 ein Ende finden, wenn die 54-Jährige nicht erneut zur Landtagswahl antritt und der Politik den Rücken kehrt. Ganz ohne Scheidungsanwalt, ohne Ehevertrag - aber nicht ohne Trennungsschmerz.

Nicht jeder wird diesen Schmerz empfinden. Es gibt Mitglieder , die es mit Renate Schmidt halten (das ist jene Frau, mit der die SPD in den Neunzigerjahren in Bayern auf 30 Prozent kam): Diese sagte mal, sie wolle nicht nachtreten - tat es dann aber doch und warf Kohnen vor, zu wenig aus dem Amt als SPD-Landeschefin gemacht zu haben, das sie von 2017 bis 2021 inne hatte.

Ganz von der Hand zu weisen ist dieser Vorwurf nicht. Kohnen wurde wahrlich nicht als Parteichefin geboren, ihr Wahlkampf als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl 2018 war zu brav, ein wenig abgehoben und ging thematisch an den Problemen der Zeit vorbei. Mit ihrer moderierenden Art schaffte es die studierte Diplom-Biologin zu selten, sich Gehör zu verschaffen - innerhalb und außerhalb der eigene Partei.

Dennoch wird Kohnen den Genossen fehlen. Aus zwei Gründen: Sie war und ist das freundliche, kompetente, verbindliche und glaubwürdige Gesicht dieser Partei. Sie geht auf Menschen zu und kann diese für sich und damit auch für die SPD gewinnen. Das sind Fähigkeiten, die nicht nur in Wahlkampfzeiten für Politiker unerlässlich sind. Und ihre Prominenz hat stets dazu beigetragen, dass die Sozialdemokraten aus dem Landkreis eine eigene Abgeordnete im Maximilianeum hatten.

Geht Kohnen im kommenden Jahr, kann die Landkreis-SPD mit diesem Pfund nicht mehr wuchern. Das macht die Antwort auf die Frage, wie die Leere nach ihrem Abgang wieder gefüllt werden soll, umso schwieriger. Hinzu kommt, dass die Genossen nicht nur einen neuen Kandidaten oder eine Kandidatin werden suchen müssen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen zweiten. Denn es ist kaum vorstellbar, dass die Ismaningerin Annette Ganssmüller-Maluche (die es gerne mit Renate Schmidt hält) im nördlichen Stimmkreis noch einmal antritt. Bela Bach, die ehemalige Bundestagsabgeordnete aus Planegg, ist parteipolitisch bereits Geschichte, ihr Nachfolger als Direktkandidat, Korbinian Rüger, hat eine Kandidatur bei der Landtagswahl ausgeschlossen.

Wer also bleibt? Kreis-Chef Florian Schardt? Einer der arrivierten Bürgermeister? Eher nicht. Dann wird es personell bei der SPD schon dünn und es wird deutlich, welche Lücke Natascha Kohnen hinterlassen wird.