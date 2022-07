Die SPD im Kreistag verlangt vom Landratsamt detaillierte Auskunft zur Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine. In einem Antrag an Landrat Christoph Göbel (CSU) fordern die Sozialdemokraten um Fraktionssprecher Florian Schardt, in der Sitzung des Kreistags am kommenden Montag, 25. Juli, konkret darzulegen, welche Ansätze zur Lösung der Wohnungsnot Geflüchteter bereits erfolgt oder geplant sind und wie die Menschen untergebracht sind. Zudem soll der Landrat erläutern, wie neu zu errichtende Flüchtlingsunterkünfte über die 29 Städte und Gemeinden des Landkreises verteilt werden, welche Kapazitäten diese haben sollen und in welchem Zeitraum dies erfolgen soll. Auch will die SPD Auskunft darüber, inwieweit die Größen der Kommunen, deren Finanzkraft sowie bereits bestehende Flüchtlingsunterkünfte beim Bau neuer Unterkünfte berücksichtigt werden. Auch das Thema Kinderbetreuung spielt für die die Sozialdemokraten eine Rolle: Sie wollen wissen, wie die Kommunen bei der Betreuung - sowohl schulischer als auch sozialer Art - durch den Landkreis unterstützt werden und wie das Schulamt Engpässe in den Willkommensklassen für ukrainische Schülerinnen und Schüler verhindern will. Bisher hätten die Rektoren aller Schularten keine Erkenntnisse über den Bedarf. Personell könne daher kaum geplant werden.