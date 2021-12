Von Daniela Bode, Taufkirchen

Wer ist der Mörder? Welcher Zeuge lügt? Wenn es schon nicht die große Party sein darf, kann man sich mit ein paar Freunden bei einem Online-Escape-Game durch den Silvesterabend knobeln. Die Jochen Schweizer Group, die in Taufkirchen einen Standort hat, bietet solche Spiele in verschiedenen Varianten über ihre Homepage an. Im Team von zwei bis sechs Leuten sitzt man vor dem Rechner und geht "auf die Reise durch verschiedene Räume, in denen Rätsel versteckt sind", erläutert Pressesprecher Patrick Lengenfelder. Je mehr Leute mitmachen, desto besser. "Jeder kann sich dann auf Teilaspekte konzentrieren", sagt er. Wer mit Zahlen begabt ist, kann sich kümmern, wenn schnell ein Code zu entschlüsseln ist. Ein anderer kann Alibis abgleichen. So war das auch bei Lengenfelder selbst, als er einmal an so einem Spiel teilnahm. Mal muss man einen Mörder suchen, mal eine Bombe entschärfen. Kommt man einmal nicht weiter, kann man jemanden anrufen oder Notizen auf einer Website finden, die einem helfen. "Das Spiel eignet sich auch für Kurzentschlossene", sagt Lengenfelder. Man bucht online einen Gutschein, der Code darauf führt einen über einen Link zum Spiel.