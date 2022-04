Der Landkreis München will die Betreuungssituation von Senioren verbessern, die zu Hause wohnen bleiben. Zu diesem Zweck sollen gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft durch qualifizierte Kräfte in der Seniorenhilfe die derzeitigen Versorgungslücken geschlossen werden. Zuletzt konnten zwölf Helferinnen und Helfer ihre 40-stündige Schulung abschließen. Diese Ausbildung ist gegliedert in drei Module mit den Themenschwerpunkten Betreuung Pflegebedürftiger, Kommunikation und Begleitung sowie Unterstützung bei der Haushaltsführung. Hierbei wurde besonderer Wert auf Praxisnähe gelegt, die neuen Pflegekräfte sammelten Erfahrung in verschiedenen Nachbarschaftshilfen und bei einem gewerblichen Anbieter.

Künftig sollen sie nun - entweder ehrenamtlich oder festangestellt - als Alltagsbegleiter, Demenzhelfer oder zur hauswirtschaftlichen Versorgung eingesetzt werden. Dabei geht es vor allem darum, den Betreuten das Gefühl zu geben, dass sich jemand um sie kümmert, sei es durch persönliche Gespräche, den ein oder anderen Ratschlag oder kleinere gemeinsame Unternehmungen. "In diesem Zusammenhang versteht sich das Leistungsangebot als wichtige Ergänzung zu den Aufgaben eines Pflegedienstes und der medizinischen Betreuung durch Ärzte", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.