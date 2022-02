Von Annette Jäger

Sie sind mal groß wie Kühlschränke, klobig wie Gefriertruhen oder kompakt wie Lautsprecher - die Rede ist von Luftfiltergeräten. Sie brummen seit Monaten mal lauter, mal leiser in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen und sollen vor allem Coronaviren aus der Luft filtern. Ihre Anschaffung hat die bayerische Staatsregierung finanziell gefördert, an den Gemeinden bleiben trotzdem Investitionen in immenser Höhe hängen - allein in Gräfelfing rund 420000 Euro. Ob es in Einrichtungen mit Luftfiltern zu weniger Infektionen kommt als in solchen ohne, lässt sich auch nach einem halben Schuljahr nicht messen. Was bleibt, ist "ein gutes Gefühl", dass sie da sind.