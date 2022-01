Für Manfred Riederle ist die Zeit gekommen, endlich ein starkes Zeichen zu setzen. "Das Ausmaß des Versagens muss endlich sichtbar gemacht werden", sagt der FDP-Kreisrat, auf dessen Antrag hin der Mobilitätsausschuss des Kreistags in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 1. Februar, über eine Positionierung des Landkreises zu Störungen und Defiziten im S-Bahnverkehr beraten wird. Diese "wiederholten Störungen" seien nicht mehr hinnehmbar, so der Unterschleißheimer Riederle. Der Landkreis müsse ein klares Signal aussenden und wie von seiner Partei angemahnt "ein funktionsfähiges Störmanagement" einfordern.

Damit liegt die FDP-Gruppe im Kreistag auf einer Linie mit den Gesellschaftern des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV), also dem Freistaat, der Landeshauptstadt und den acht Verbundlandkreisen, die vergangene Woche in einem Brandbrief an die Bahnvorstände Richard Lutz und Ronald Pofalla die Unzuverlässigkeit der Münchner S-Bahn angeprangert hatten. Auch FDP-Kreisrat Riederle erkennt "dringenden Handlungsbedarf" und führt weiter aus: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Verantwortlichen der S-Bahn es seit Jahren nicht schaffen, ein funktionsfähiges System zu etablieren, um mit Störungen und Ausfällen wirkungsvoll umzugehen."

Seine Partei, so der Unterschleißheimer, setze sich dafür ein, dass an besonders stark von Störungen betroffenen Linien wie der S 1 über Ober- und Unterschleißheim zum Flughafen "alternative Lösungen" gefunden werden müssten; so sollten etwa Regionalzüge Fahrgäste bei Störungen oder Ausfällen mitnehmen, statt an Bahnhöfen mit wartenden Fahrgästen vorbeizufahren.