Busse in Unterhaching fahren in Richtung Neuperlach und Oberhaching: Die Zahl der Verbindungen nimmt von Sonntag an zu.

Von Stefan Galler, Landkreis

Bei den Maßnahmen, die jeder einzelne Mensch gegen das Fortschreiten des Klimawandels ergreifen kann, steht die Abkehr vom motorisierten Individualverkehr ganz weit vorne. Die Argumente derjenigen, die nicht auf ihr Auto verzichten wollen, zielen oft darauf ab, dass ganz abgesehen von schlechtem Service und Unpünktlichkeit im öffentlichen Nahverkehr vor allem die Angebote nicht dem entsprechen, was sich die Fahrgäste erwarten. Mit dem Fahrplanwechsel im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) an diesem Wochenende will man weiteren Bedürfnissen der Regionalbus-Nutzer entsprechen. Vor allem im Bereich der Expresslinien tut sich dabei im Landkreis München eine ganze Menge, aber auch längere Bedienzeiten und Taktverdichtungen sollen den ÖPNV attraktiver machen.

So wird es künftig einen neuen Ring aus sieben tangential verkehrenden Schnellbuslinien in der Region geben, von denen vier im Landkreis München unterwegs sind. Diese Busse verkehren künftig alle von Montag bis Samstag zwischen etwa 5 Uhr und 22 Uhr im 20-Minuten-Takt, an Sonn- und Feiertagen im 60-Minuten-Takt von etwa 7 Uhr bis 22 Uhr.

Expressbusse verbinden Unterschleißheim und Haar sowie Oberhaching und Heimstetten

Dies betrifft etwa die Expressbuslinie X201, die zwischen dem S-Bahnhof der Kreisstadt Dachau und dem Forschungszentrum in Garching hin- und herfährt. Sie verbessert in Oberschleißheim die Anbindung der Regattaanlage sowie des Uni-Campus. Zwischen dem Unterschleißheimer Bahnhof und jenem in Haar verkehrt die Expressbuslinie X202, die durch Garching-Hochbrück, Ismaning, Aschheim und Feldkirchen führt und gleich vier Schnellbahnäste (S-Bahn-Linien S1, S4/S6 und S8 sowie U-Bahn-Linie U6) miteinander verbindet.

Im Süden und Osten des Landkreises stellt die neue Linie X203 erstmals eine schnelle Querverbindung zwischen Oberhaching im Hachinger Tal über Haar bis nach Heimstetten her. Die Linie führt auch über Hohenbrunn und Putzbrunn, beide Orte erhalten dadurch bessere Anschlüsse zu den insgesamt vier angebundenen S-Bahn-Ästen (S2, S3, S4/S6, S7). Darüber hinaus wird das ÖPNV-Angebot an großen Arbeitsplatzstandorten verbessert, etwa durch das Ansteuern von Feldkirchen und Heimstetten, sowie des Technologie- und Innovationsparks in Taufkirchen/Ottobrunn. Die Expresslinie X320 ist die erste durchgehende Busverbindung zwischen Wolfratshausen, das an der S-Bahnlinie 7 liegt, und Oberhaching (S3). Die Linie dürfte sowohl Berufspendlern als auch Ausflüglern in Richtung des südlichen Isartals zugute kommen.

Neu hinzu kommt die MVV-Regionalbuslinie 299, die den Ortsteil Riedmoos mit der Stadt Unterschleißheim verbindet. Die Busse verkehren von Montag bis Freitag von 7 bis 20.30 Uhr, in den Hauptverkehrszeiten im Stundentakt und in der Nebenverkehrszeit im Zwei-Stunden-Takt. An Samstagen steht bis 13.45 Uhr ein Angebot im Zwei-Stunden-Takt zur Verfügung.

Gleich acht Linien fahren zusätzlich in den Nächten vor Feiertagen

Doch nicht nur diese neuen Verbindungen, die zahlreiche Lücken im ÖPNV-Netz schließen sollten, werten das Angebot des MVV auf, auch vereinzelte Ausweitungen der Dienstzeiten länger in den Abend hinein. So werden gleich acht Linien, die bislang nur in den Nächten vor Samstag und Sonntagen unterwegs waren, künftig auch in Nächten vor Feiertagen fahren. Das betrifft die Regionalbuslinien 210 (Neuperlach Süd - Brunnthal), 211 (Neuperlach Süd - Putzbrunn), 212 (Neuperlach Süd - Grasbrunn), 219 (Garching-Hochbrück - Unterschleißheim Ost), 243 (Haar - Neukeferloh), 263 (Messestadt West - Feldkirchen), 266 (Planegg - Klinikum Großhadern) und 268 (Waldfriedhof - Gräfelfing).

Diese Verbindungen weisen zum Teil verbesserte Linienführungen oder neue Haltestellen auf. So fährt die Linie 219 schon seit Anfang Oktober bis zum Business Campus Unterschleißheim, die Linie 243 wird jetzt bis zum Lise-Meitner-Ring in Haar verlängert, auf der Linie 262 zwischen Messestadt Ost und Neufinsing kommen in Kirchheim im Laufe des Jahres 2022 neue Haltestellen hinzu und die Linien 260 (Germering-Unterpfaffenhofen - Fürstenried West) und 531 (Erding - Ismaning) erhalten deutliche Taktverdichtungen.

Es werden wieder Minifaltfahrpläne herausgegeben, die sowohl in den Bussen als auch bei den Kommunen erhältlich sind. Die neuen Fahrpläne sind zudem online unter www.mvv-auskunft.de und in der MVV-App abrufbar. Die beiden Regionenhefte Nord-Ost und Süd-West sind kostenfrei in den Rathäusern erhältlich.