Von Stefan Galler, Putzbrunn

Es hat einige Zeit gedauert, doch nun können die Fußballer des Putzbrunner SV endlich wieder auf ebenerdigen Spielfeldern kicken. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) übergab die beiden großen Plätze und das Kleinfeld am Florianseck mit insgesamt 18 335 Quadratmetern neuer Rasenfläche am Mittwoch symbolisch an den PSV-Vorsitzenden Peter Ortmeier und den stellvertretenden Leiter der Fußball-Abteilung, Patrick Krause. Jener zeigte sich erleichtert, dass knapp drei Jahre, nachdem der Gemeinderat die etwa 80 000 Euro teure Sanierung beschlossen hat, Vollzug gemeldet werden kann: "Wir hatten eine ganz schlimme Wühlmausplage, die wir nie in den Griff bekamen", sagte Krause. "Wir haben jetzt fast drei Jahre nur auf dem Kunstrasen trainieren können."

Gerade nach Corona sei es wichtig, dass jetzt alle Mannschaften wieder regelmäßig üben könnten, betonte Krause. Die eingebaute Wühlmaussperre und ein eigens eingestellter neuer Platzwart sollen nun dafür sorgen, dass die Grundlage für eine rosige sportliche Zukunft gewährleistet bleibt. Nach dem privat bedingten Rücktritt von Coach Philipp Würdinger will die erste Mannschaft unter dem neuen PSV-Trainer Mario Grotzki, einem "Putzbrunner Urgestein" (Krause), auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse wieder oben mitspielen. Die jüngste Spielzeit hatte man auf dem vierten Tabellenrang abgeschlossen. Womöglich gibt ja der neue Rasen den Ausschlag dafür, dass Putzbrunn zehn Jahre nach dem jüngsten Abstieg wieder in die Kreisliga zurückkehrt.