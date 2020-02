Fünf Kandidaten und weit mehr als 500 Besucher - auch die zweite Podiumsdiskussion der SZ-Landkreisredaktion zur Kommunalwahl ist auf großes Interesse gestoßen. Im Pullacher Bürgerhaus trafen am Mittwochabend auf Einladung der lokalen Agenda 21 und der Süddeutschen Zeitung Bürgermeisterin Susanne Tausendfreund (Grüne) und ihre vier Herausforderer aufeinander: Christine Eisenmann (CSU), Michael Reich (FDP), Michael Schönlein (SPD) und Reinhard Vennekold (WIP). Die einmalige Gelegenheit, die fünf Bewerber fürs Rathaus gemeinsam zu erleben, zog so viele Interessierte an, dass die Diskussion sogar vom Saal ins Foyer übertragen wurde.

Unter der Moderation von SZ-Redaktionsleiter Lars Brunckhorst und Bert Eisl von der Agenda 21 ging es mehr als zwei Stunden lang um eine Vielzahl lokaler Aufregerthemen - und es wurde lebhaft diskutiert. So etwa um das BND-Gelände, die Tieferlegung der Bahn, das Schwimmbad, die Debatte Neubauten oder Sanierungen der Schulen oder die Gestaltung des S-Bahnhofs. Dabei wurden große inhaltliche Unterschiede der Kandidaten, aber auch Gemeinsamkeiten deutlich.

Eine ausführliche Berichterstattung mit den Aussagen der Kandidaten und den Höhepunkten des Abends lesen Sie in der Freitagsausgabe. Weitere Podiumsdiskussionen folgen am 12. Februar in Haar, am 17. Februar in Garching, am 18. Februar in Unterhaching und am 20. Februar in Neubiberg.