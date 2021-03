Corona heizt die Preise weiter an

Der Zuzug in den Landkreis ist einer der Hauptgründe für weiter steigende Preise bei den Immobilien - nicht nur für Neubauten.

Von Iris Hilberth, Landkreis

Sollte jemand vermutet haben, dass sich die Pandemie auf den Immobilienmarkt auswirkt, dass womöglich die Preise für Häuser und Wohnungen im Großraum München nicht mehr weiter steigen, vielleicht sogar fallen, der sieht sich mit Blick auf die Zahlen der vergangenen zwölf Monate eines Besseren belehrt. Für kurze Zeit hatte es tatsächlich in der Branche Befürchtungen gegeben, Corona könnte auch bei den Preissteigerungen für Wohneigentum und Mieten die Bremse reinhauen. Laut Erwin Bumberger, Chef der Bausparkasse LBS in Bayern, hielten diese Ängste aber kaum zwei Wochen an. Dann war alles wieder wie gehabt: Wohnen wird immer teuer.

Wichtigster Einflussfaktor ist nach wie vor das Bevölkerungswachstum in Bayern. Das bestätigten auch die Immobilienmakler von Sparkassen und LBS in Bayern vergangene Woche bei eine Pressegespräch in Starnberg. Von März 2020 bis zum Februar dieses Jahres - also seit Beginn der Pandemie - haben sich bei ihnen 190 000 Neuinteressenten mit einem konkreten Immobiliengesuch registrieren lassen. Das seien sechs Prozent mehr, als im selben Zeitraum ein Jahr zuvor gewesen.

Corona hat die große Nachfrage vor allem nach Eigenheimen nicht gehemmt, sondern genau das Gegenteil bewirkt und das Bedürfnis und die konkrete Suche danach sogar beflügelt. Je mehr die Leute Zeit zu Hause verbringen, desto größer wird der Wunsch nach einer Verbesserunge der Wohnsituation. Mit dem Marktforscher Feedbaxx hat die LBS-Gruppe im vergangenen August Menschen im Alter von 20 bis 45 Jahren befragt.

Wohneigentum ist für viele die beste Altersvorsorge

Demnach waren in Bayern 84 Prozent der Meinung, dass ein schönes Zuhause durch Corona wichtiger denn je ist. 38 Prozent der Mieter sagten, dass die Pandemie ihren Wunsch nach einer eigenen Immobilie verstärkt habe. Nach wie vor sehen viele Menschen - bundesweit immerhin 80 Prozent - im Wohneigentum eine sichere Altersvorsorge. 66 Prozent sagen laut Trendindikator 2020 sogar: Es ist die beste Altersvorsorge.

Ein eigenes Büro, ein Hobbyraum und ein eigener Garten zählen zu häufig genannten Kriterien bei der Suche nach einer Immobilie. Diese Wünsche lassen sich meist leichter erfüllen und finanzieren, je weiter man außerhalb der städtischen Ballungsräume sucht. Bei den Bausparkassen hat man nun festgestellt, dass sich durch die Pandemie der Zuzug nicht mehr so stark wie bislang nur auf städtische Großräume auswirken könnte. Denn mehr Menschen als zuvor können von zu Hause aus arbeiten. Für viele werde diese Möglichkeit auch künftig erhalten bleiben. Die Nähe zum Arbeitgeber verliere dadurch bei der Wahl des Wohnorts an Bedeutung. Wer nur ein- oder zweimal pro Woche ins Büro muss, könne längere Pendelstrecken in Kauf nehmen.

Die Immobilienpreise im Landkreis München sind nach wie vor bis auf wenige Ausnahmen in keiner Kommune und keinem Segment stagniert oder gar gefallen. Laut einer Statistik der Kreissparkasse kosten Eigentumswohnungen in Straßlach-Dingharting zwar 0,8 Prozent weniger als noch vor zwölf Monaten. Man zahlt aber immer noch 6090 Euro pro Quadratmeter. Und sieht man sich nach einem Einfamilienhaus in der kleinen Gemeinde ohne S-Bahn-Anschluss um, sollte man mit 1,8 Millionen Euro rechnen, denn hierfür haben die Preise um 2,8 Prozent angezogen. Auch im nahen Pullach zahlt man für Eigentumswohnungen dieser Statistik zufolge 1,4 Prozent weniger als vor einem Jahr, aber immer noch 7125 Euro pro Quadratmeter. Der Preis für Häuser ist hier um 6,5 Prozent gestiegen.

Grünwald: 7875 Euro je Quadratmeter

Noch teurer ist es in Grünwald, wo man für Eigentumswohnungen mit einem Quadratmeterpreis von 7875 Euro rechnen muss und sogar Reihenhäuser durchschnittlich 1,7 Millionen Euro kosten. Die höchsten Preise werden zudem in Gräfelfing aufgerufen, wo Häuser noch mal um 5,5 Prozent teuer geworden sind. Auch in Oberhaching kosten Einfamilienhäuser nach einer weiteren 7,4-prozentigen Preissteigerung mittlerweile 1,8 Millionen und Reihenhäuser 1,2 Millionen Euro.

Finanzierbar sind die teuren Immobilien nach Aussage der Kreissparkasse dadurch, dass die Zinsen immer weiter gesunken sind. So habe man bei einem Zinsniveau von etwa fünf Prozent für zehnjährige Zinsfestschreibungen mit einer monatlichen Rate von 2000 Euro einen Betrag von rund 340 000 Euro finanzieren können, um nach 25 Jahren schuldenfrei zu sein. Beim heutigen Niveau von ungefähr einem Prozent könnten mit derselben monatlichen Rate fast 540 000 Euro Darlehen aufgenommen werden.