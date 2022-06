Schneller als geplant hat das Staatliche Bauamt Freising den ersten Teil der Fahrbahnsanierung auf der B 11 zwischen München-Solln und Höllriegelskreuth bewerkstelligt. Drei statt vier Tage benötigten die Straßenbauer, um auf dem Abschnitt zwischen der Wilhelm-Leibl-Straße und dem Kloster St. Gabriel eine neue Binderschicht und eine neue Fahrbahndecke aus lärmminderndem Asphalt aufzutragen.

Nach Pfingsten werden diese Arbeiten dann zwischen St. Gabriel und der Abzweigung der alten Wolfratshause Straße am südlichen Ende des Gemeindegebiets ausgeführt. Los geht es dort am 7. Juni, bis zum 15. Juni soll die Sanierung abgeschlossen sein. Auf Höhe der Pater-Augustin-Rösch-Straße starten zudem die vorbereitenden Arbeiten für die Schaffung einer Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer. Um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, wird auch am Wochenende und teilweise spät abends gearbeitet. Der überörtliche Verkehr wird großräumig ab Schäftlarn über die A 95 bis nach München umgeleitet. Für Anwohner und Anlieger gibt es ausgeschilderte innerörtliche Umleitungen.