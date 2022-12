Viele Menschen haben mit zunehmendem Alter Probleme, ihre Post zu lesen, zu sortieren oder nach Dringlichkeit zu beurteilen, etwa wenn Energieversorger aktuell Preiserhöhungen berechnen. Der Landkreis München hat daher das Projekt "Postpaten" ins Leben gerufen und will dieses im kommenden Jahr ausbauen. Am ersten Informationsabend in diesem Jahr hatten mehr als 80 Interessierte teilgenommen, etwa die Hälfte wurde zu Postpaten ausgebildet. "Der Bedarf ist da, teilweise müssen Seniorinnen und Senioren sogar warten, da nicht immer sofort ein Postpate in der jeweiligen Kommune zur Verfügung steht", sagt Thomas Schlotterbeck von der aufsuchenden Seniorenberatung im Landratsamt.

Mit einem weiteren Informationsabend am Montag, 30. Januar, von 17.30 bis 19 Uhr im Münchner Bildungswerk an der Dachauer Straße 5 will das Landratsamt weitere Interessierte gewinnen; zudem soll im Oktober eine Online-Veranstaltung stattfinden. Im Anschluss finden Qualifizierungskurse statt. Gesucht werden Paten vor allem im Hachinger Tal, in Grünwald, Sauerlach, Neubiberg, Putzbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Ottobrunn, Unter- und Oberschleißheim sowie Garching.