Weil der Freistaat Bayern die Taktverdichtung nicht weiter finanzieren wird, läuft der bisher geltende Fünf-Minuten-Takt auf der Regionalbuslinie 266 zwischen dem U-Bahnhof Klinikum Großhadern und dem Forschungscampus Martinsried in Planegg an diesem Mittwoch, 25. Januar, aus. Seit 2015 waren die Busse jeweils von 7.30 bis 9.15 Uhr sowie von 15.30 bis 18.30 Uhr mit dem verdichteten Takt auf der Strecke unterwegs. Künftig wird auch in den Hauptverkehrszeiten wieder ein Zehn-Minuten-Takt gelten. Da ein Fünf-Minuten-Takt über die eigentlichen Vorgaben des Nahverkehrsplans für den Landkreis München hinausgeht, musste der Freistaat die zusätzlichen Fahrten veranlassen und auch finanzieren. Allerdings hatte die Staatsregierung den Betrag für die Taktverdichtung gedeckelt, der Betrag ist nun ausgeschöpft. Der Bus fährt genau auf der Strecke, die künftig durch die Verlängerung der Linie U 6 ans U-Bahn-Netz angebunden werden soll. Mit den Bauarbeiten soll demnächst begonnen werden.