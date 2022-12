Von März an sollen sich Experten um pflege- und hilfsbedürftige Menschen und deren Angehörige am neuen Standort in der Messestadt Riem kümmern.

Von März an gibt es für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige aus dem Landkreis München einen neuen Anlaufpunkt: In den Räumlichkeiten des neuen Standorts des Landratsamtes in der Joseph-Wild-Straße 20 in der Messestadt Riem eröffnet dann der Pflegestützpunkt des Landkreises, der gemeinsam vom Landkreis München, dem Bezirk Oberbayern sowie der AOK Bayern getragen wird. Ende vergangener Woche besiegelten Landrat Christoph Göbel, Bezirkstagspräsident Josef Mederer (beide CSU) sowie Bernhard Adam, stellvertretender Direktor der AOK-Direktion München, die Zusammenarbeit. Geleitet wird der neue Pflegestützpunkt von Maria Wastl.

Die Versorgung im eigenen Heim spielt eine wichtige Rolle

"Pflegebedürftige und ihre Angehörigen suchen oft Orientierung, Information und konkrete Hilfe, um mit der belastenden Situation besser zurecht zu kommen", sagte Landrat Göbel bei der Vertragsunterzeichnung. "Daher freut es mich umso mehr, dass wir mit dem Pflegestützpunkt das vorhandene Beratungsangebot im Landkreis München professionell ergänzen können."

Mit Eröffnung des Stützpunktes werden sich zunächst drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Belange von Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen kümmern, ein weiterer personeller Ausbau sei aber geplant, um die Versorgung im Landkreis garantieren zu können, heißt es aus dem Landratsamt. Denn auch hier nimmt die Zahl der pflege- und hilfsbedürftigen Menschen wie in ganz Deutschland immer weiter zu. Die Experten am Stützpunkt sollen unter anderem dabei helfen, eine individuelle und passgenaue Versorgung in der eigenen Häuslichkeit zu organisieren.