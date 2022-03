Der Landkreis München will sich besser um die Belange von pflegenden Angehörigen kümmern und hat hierfür eine Umfrage gestartet. Familienmitglieder, so heißt es aus dem Landratsamt, spielten in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen eine entscheidende Rolle; vor allem dann, wenn es darum gehe, Menschen das bestmögliche Lebensumfeld zu bieten und deren Wunsch zu unterstützen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden oder im familiären Umfeld zu bleiben. Um die Situation der pflegenden Angehörigen nun besser zu erfassen, erfragt die Seniorenhilfefachberatung im Landratsamt in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung seit 1. März, wie es diesen Menschen geht, welche Hilfestellungen sie benötigen und wie sich die Pflege auf ihren Alltag auswirkt. An der Umfrage können alle teilnehmen, die im Landkreis Angehörige pflegen und mindestens vier Stunden in der Woche unbezahlte Unterstützung leisten. Es können Familienangehörige ebenso daran teilnehmen wie Freunde oder Bekannte, die sich um andere Menschen kümmern. "Jeder, der schon einmal einen Angehörigen, einen Freund oder eine gute Bekannte gepflegt oder unterstützt hat, weiß, wie erfüllend es sein kann, Menschen in schwierigen Situationen, oft bis hin zum Tod, zu begleiten, aber auch welche Belastung und Verantwortung auf einem pflegenden Angehörigen lastet", sagt Landrat Christoph Göbel (CSU). Und genau diese Menschen müsse und wolle der Landkreis München besser unterstützen, so der Landrat, es gehe darum, ein aussagekräftiges Bild davon zu bekommen, woran es fehlt und was benötigt wird. Die Teilnahme an der Umfrage erfolgt freiwillig und anonym über www.umfrageonline.com/s/pflegendeangehoerigelkmuenchen.