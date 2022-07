Kommentar von Martin Mühlfenzl

Es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis sich die ersten Bohrer in den Neubiberger und Ottobrunner Untergrund fräsen, um den Tunnel für eine Verlängerung der U 5 zu bohren. Wenn überhaupt. Denn dass die Trasse von Neuperlach-Süd aus zum Ludwig-Bölkow-Campus gebaut wird, ist noch längt nicht entschieden. Bisher haben alle Untersuchungen nicht die erhofften Resultate erbracht, damit das Vorhaben als förderfähig eingestuft werden kann. Aber alleine darum darf es auch nicht gehen. Vielmehr muss endlich anerkannt werden, dass der Landkreis München langfristig auf dieses Zukunftsprojekt angewiesen ist. Und dass dies bisher noch nicht geschehen ist, stellt ein krasses Versagen der Landes- und Bundespolitik dar.

In der Kreispolitik im Landkreis München hingegen steht das Projekt parteiübergreifend ganz weit oben auf der Agenda. Das hängt damit zusammen, dass Bürgermeister, Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte direkt mitbekommen, welche Auswirkungen Entscheidungen vor Ort haben können, die an höherer Stelle entschieden werden. Etwa die Ansiedlung einer Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Ottobrunn, die Ministerpräsident Markus Söder durchgedrückt hat - noch dazu der größten ihrer Art in Europa. Des Ministerpräsidenten hochtrabende Träume von Weltraum-Hightech made in Bavaria aber befeuern außerhalb der Staatskanzlei vor allem eine Frage: Wie sollen in nicht allzu ferner Zukunft Tausende Studierende, Dozenten und Angestellte unten auf der Erde zur Uni kommen? Mit dem Rad? Zu Fuß? Mit dem Auto? Im Bus? Mit der U-Bahn natürlich!

Bisher hat es der Ministerpräsident aber vermieden, sich klar zu dem Projekt zu bekennen, was angesichts quälend langer Genehmigungsprozesse, komplizierter Verfahren wie der standardisierten Bewertung und - vor allem - Fragen der Finanzierung auch kein Wunder ist. Aber genau dieses Bekenntnis braucht es jetzt, selbst wenn in allen Berechnungen derzeit noch die Kosten den Nutzen einer U-Bahn-Verlängerung überwiegen. Es reicht ein kurzer Satz: Die U-Bahn kommt!