Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Wenn es in Ottobrunn dunkel und vielleicht auch kalt wird, kommen die Leuchttürme zum Einsatz - und das nicht nur im übertragenen Sinne. An fünf Orten in der Gemeinde will die Freiwillige Feuerwehr im Falle eines Stromausfalls sichtbare Anlaufstellen für die Bewohnerinnen und Bewohner einrichten: in den drei Grundschulen, im Feuerwehrhaus und im Wolf-Ferrari-Haus direkt neben dem Rathaus. Und Ottobrunns Feuerwehrkommandant Eduard Klas ist überzeugt davon, dass er und seine Kameraden im Winter gebraucht werden. "Ich rechne schon mit stundenweisen Stromausfällen", sagt der Kommandant. "Nicht tageweise, aber irgendwann fällt der Strom aus."