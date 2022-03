Florian Schardt will in den Landtag

Von Stefan Galler, Ottobrunn

Natascha Kohnen bewirbt sich im Stimmkreis München-Land Süd nicht mehr um ein Landtagsmandat, im Norden scheiterte Annette Ganssmüller-Maluche 2018 mit dem Versuch, Peter Paul Gantzers Platz im Maximilianeum einzunehmen. Die SPD München Land muss sich also neu formieren für die Landtagswahl 2023 - und ist offenbar bei der Besetzung einer der beiden Kandidatenstellen bereits fündig geworden: Angeblich soll sich der Kreisvorsitzende Florian Schardt für die Sozialdemokraten im Stimmkreis Nord um ein Mandat bewerben. Der 40 Jahre alte Ottobrunner bleibt auf SZ-Nachfrage zurückhaltend: "Ich will mich dazu nicht äußern", sagt Schardt, der die Gerüchte aber auch nicht dementiert.

Dafür würde sprechen, dass der Unternehmer nicht nur den in den vergangenen Jahren zerstrittenen Kreisverband seit seiner Amtsübernahme 2019 wieder geeint hat. Er genießt auch bei den mächtigen SPD-Bürgermeistern aus den Nordkommunen des Landkreises hohes Ansehen, und ist zudem bei den Sozialdemokraten in der Stadt München gut vernetzt und bekannt. Das ist wiederum wichtig, wenn man sich einen Sitz im bayerischen Parlament sichern will, obwohl man das über die Direktwahl im Stimmkreis, also über die Erststimmen, nicht schafft. In Schardts Fall könnten dann die Zweitstimmen den Ausschlag geben, die er im gesamten Wahlkreis Oberbayern einsammelt.

Wie aus dem SPD-Kreisverband zu hören ist, soll ein Entscheidungsprozess noch im März eingeleitet werden, eine offizielle Kandidatenkür soll dann im September erfolgen.