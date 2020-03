Der Landkreis München richtet ein Bürgertelefon ein, um die steigende Zahl von Anfragen an das Gesundheitsamt rund um das neue Coronavirus besser kanalisieren und beantworten zu können. Der Service wird an diesem Montag, 9. März, freigeschaltet und ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar (Telefon: 089/62 21 12 34). Zudem werden fortlaufend die Informationen auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-muenchen.de/coronavirus) aktualisiert.

Unterdessen hat der SV Ottobrunn seine für den 21. und 22. März geplante "Head Trophy" in der Münchner Olympia-Schwimmhalle abgesagt. Der SV teilt mit, er habe sich diese Entscheidung als Ausrichter nicht leicht gemacht, sei aber nach einer "ausführlichen Risikoanalyse" gemeinsam mit den verantwortlichen Behörden zu dem Entschluss gekommen, dass eine "adäquate Durchführung" des internationalen Schwimmwettbewerbs mit mehr als 1000 Teilnehmern und 100 Helfern nicht zu gewährleisten sei. Der SV Ottobrunn plant, das Event im November nachzuholen.

Das Lise-Meitner-Gymnasium öffnet wieder

Das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching wird indes an diesem Montag wieder geöffnet. Zwei Tage lang, am vergangenen Donnerstag und Freitag, ist der Unterricht ausgefallen, nachdem sich ein Kind mit dem Coronavirus nachweislich infizierte. Das Gesundheitsamt ordnete an, alle Personen, die näheren Kontakt zum dem Kind hatte, testen zu lassen. Alle Kontaktpersonen müssen auch bei negativen Testergebnissen bis einschließlich 16. März zu Hause bleiben. Dies gelte auch für die gesamte Klasse des betroffenen Kindes.

Auch im Landkreis München dürfen zudem Reiserückkehrer aus Risikogebieten - etwa Südtirol - für 14 Tage keine Schule oder Kindertagesstätte besuchen.