Kommentar von Martin Mühlfenzl

Der Fachkräftemangel ist mittlerweile auch in Brunnthal angekommen. Und wenn der dortige CSU-Bürgermeister Stefan Kern klagt, dass es immer schwerer werde, geeignetes Personal in den Rathausverwaltungen zu finden, darf das auch als Appell an die kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland gewertet werden. Die sehen sich seitens der der Gewerkschaften mit der Forderung nach einer Lohnerhöhung von 10,5 Prozent für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst konfrontiert - und sie müssen dieser auch nachgeben, um die Verwaltungen in Rathäusern und Landratsämtern am Laufen zu halten.

Im Landkreis München wird derzeit im Kreistag um den Haushalt für das kommende Jahr und eine massive Aufstockung der Belegschaft um 150 neue Stellen gerungen. Diese Wünsche aus der Verwaltung nach mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind keine überzogenen Träumereien einer verwöhnten Belegschaft, sondern spiegeln wider, wie sehr der zu bewältigende Aufwand in den vergangenen Jahren zugenommen hat und in den kommenden Jahren noch zunehmen wird. Die Unterbringung Geflüchteter, deren Vermittlung in den Arbeitsmarkt, das neue Bürger- und Wohngeld, die Mobilitätswende, der Klimaschutz - in allen Geschäftsbereichen des Landratsamtes müssen die Beschäftigten zusätzliche Aufgaben übernehmen. Es braucht aber nicht nur mehr Personal, benötigt werden vor allem gut ausgebildete Mitarbeiter. Und um die zu bekommen, respektive zu halten, muss der Staat Geld in die Hand nehmen und für faire, angemessene Bezahlung sorgen.

Das gilt umso mehr im stetig wachsenden Landkreis München, in dem der Wohnungsmarkt derart überhitzt ist, dass sich Durchschnittsverdiener das Leben kaum mehr leisten können. Mit finanziellen Unterstützungen wie der München- und Ballungsraum-Zulage leistet der Landkreis - wie auch die Landeshauptstadt oder das kleine Brunnthal - bereits einen wichtigen Beitrag, damit Beschäftigte über die Runden kommen und nicht in andere Branchen abwandern. Das aber reicht nicht. Jetzt sind die Arbeitgeberverbände am Zug.