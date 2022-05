Von Lara Jack, Oberschleißheim

Stefan Semoff hat am Donnerstagabend auf der ersten Kulturpreisverleihung des Landkreises München im Neuen Schloss Schleißheim nicht Unrecht, als er als einer der Laudatoren in seiner Rede von einem "gewaltigen Ambiente" spricht. Die Fassade des prächtigen Barockschlosses saugt die goldene Abendsonne an diesem lauen Frühlingsabend förmlich auf, vor dem Eingang duftet es nach Flieder und der Garten erblüht in den verschiedensten Farben. Gut gelaunt begeben sich die Gäste der Veranstaltung in die Innenräume, vom Dirndl bis zum eleganten Anzug ist bei der Abendgarderobe alles zu sehen.

Oben, im großen Saal, warten drei "Kleine Muse"-Trophäen aus Holz darauf, von ihren rechtmäßigen Besitzern entgegengenommen zu werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn zum ersten Preisträger des mit 1000 Euro dotierten Kulturpreises gekürt, das Filmkollektiv Moviejam und die Theatergruppe Oberland erhielten jeweils den mit 500 Euro dotierten Kulturförderpreis. Die offizielle Preisverleihung musste aufgrund des Pandemiegeschehens seinerzeit aussetzen und wird nun in einem feierlichen Rahmen nachgeholt, der auch den BR-Redakteur Semoff nicht unbeeindruckt lässt.

Die preisgekrönte Blaskapelle beginnt zu spielen und eine Intrade von Melchior Franck hallt von den Steinböden wider. Das Grußwort hält der Münchner Landrat Christoph Göbel (CSU), der zugibt, zum frisch ins Leben gerufenen Kulturpreis vorerst "gemischte Gefühle" gehabt zu haben. Die Auswahl eines Preisträgers sei ein schwieriges Unterfangen und groß sei die Angst gewesen, jemanden auf diesem "weiten Feld" der Kultur zu vergessen, oder gar den Falschen zu prämieren. Froh sei er dennoch, dass man sich auf dieses Wagnis eingelassen habe, sagt Göbel und betont, dass er der Kultur große Relevanz beimesse. So sei sie seiner Meinung nach die "Identität einer Gesellschaft" und mache das Leben erst "liebens- und lebenswert".

Filmemacher mit Feingefühl

Nach einem zweiten Musikstück laudatiert Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Landesvereins für Heimatpflege, für die Oberlandler Theaterjugend aus Arget bei Sauerlach. Er finde an ihrem Schaffen in der Theaterwelt besonders schön, dass sie stets den bairischen Kulturdialekt beibehielten. "Da geht mir das Herz auf, wenn junge Leute ihre Mundart verwenden", sagt er und prophezeit der Theaterjugend für die Zukunft noch Großes. Unter lautem Applaus verlässt als Ausdruck der Wertschätzung die erste Musen-Trophäe ihre beiden Schwestern. Lob bekommt auch das Jugendkollektiv Moviejam zu hören. Matthias Fischer, Popularmusikbeauftragter beim Bezirk Oberbayern, attestiert den Filmemachern um Alexander Spöri außer professionellem Feingefühl auch großartige filmhandwerkliche Qualitäten.

Detailansicht öffnen Der festliche Rahmen gab der Veranstaltung eine besondere Note. (Foto: Juergen Sauer)

Die letzte Laudatio an diesem Abend hält Semoff, der seine mit Anekdoten gespickte Rede derart amüsant vorträgt, dass er im Publikum noch den einen oder anderen Lacher provoziert. Bevor er beginnt, die Leistungen der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu würdigen, lässt der Moderator es sich nicht nehmen, einen kleinen Vergleich herzustellen: "Wenn so ein Blasinstrument in seinem goldenen Messingglanz aufstrahlt, erinnert mich das gleich an ein bestimmtes messingfarbenes gekühltes Getränk." Und auf dieses Getränk kommt er auch am Ende seiner Rede nochmals zu sprechen, als es darum geht, was die Musikanten mit ihrem wohlverdienten Preisgeld anstellen könnten. Da gibt er, nach Karl Valentin zitiert, den gut gemeinten Rat: "Musikanten, versauft's net euer ganzes Geld, kauft's euch lieber a Bier dafür."

Dann füllt sich der große Saal nochmal mit Musik und die Feierlichkeiten wandern nach unten in das Vestibül. Die Stimmung ist ausgelassen, die meisten zieht es mit einem Sektglas in der Hand nach draußen. Noch immer ist es warm und hell und den Ausblick auf den idyllischen Barockgarten will sich keiner entgehen lassen. Ihre Preisgelder werden die Sieger wohl alle in die eigene Sache investieren. So gibt es für die Blaskapelle voraussichtlich neue Leihinstrumente oder Noten. Außerdem müsse der Nachwuchs mit der vereinseigenen Tracht eingekleidet werden, sagt Dirigent Konrad Sepp.

Hansi Aichler, Leiter der Theaterjugend, will das Geld in die Vereinsarbeit stecken, genauer: "In alles, was man zum Theaterspielen braucht: Requisiten, Bühnenbild, Bühnenbau, Technik und Weiterbildung." Und auch Alexander Spöri von Moviejam sagt: "Das fließt in die Projekte ein. Wir wollen von Jahr zu Jahr immer mehr wachsen, damit wir irgendwann davon leben können."