Von Martin Mühlfenzl, Oberschleißheim

Der Landkreis München wird das Heiner-Janik-Haus mit der Jugendbegegnungsstätte am Tower (JBS) in Oberschleißheim in Kooperation mit dem Kreisjugendring München-Land (KJR) als Betreiber weiter ausbauen und den Transformationsprozess hin zu einem Jugend-Bildungs-Campus fortsetzen. Schon alleine aufgrund der Ausweitung des Programms innerhalb des Heiner-Janik-Hauses im Zuge der Berufsorientierung mit den Schülerpraktika "Praxiswoche kompakt" für 7. und 8. Klassen, die seit 2021 angeboten werden, ist der Raumbedarf deutlich gestiegen; hinzu kommt, dass die Genehmigung für das bestehende Container-Provisorium im Jahr 2024 ausläuft. Landrat Christoph Göbel (CSU) machte am Montag im Kreisausschuss des Kreistags deutlich, dass dann zumindest eine erste Lösung gefunden sein wird: Denn der Holzpavillon, mit dem sich der Landkreis auf der Landesgartenschau im Jahr 2024 in Kirchheim präsentieren will, wird in Modulbauweise errichtet und soll nach der Schau am Tower in Oberschleißheim aufgebaut werden.

Darüber hinaus aber sucht der Landkreis weiter nach Erweiterungsmöglichkeiten direkt im und am Bestand des Heiner-Janik-Hauses. So bietet sich laut Landratsamt etwa die Fläche nördlich des bestehenden Werkstattgebäudes für Neubauten an, ebenso der Bereich am Hauptzugang am Wirtschaftsgebäude und das Areal zwischen Zeltplatzgebäude und Schwimmteich. Zudem könnte der Schwimmteich selbst auch überbaut werden. Das Wirtschaftsgebäude allerdings weist mittlerweile erhebliche Mängel auf und muss grundlegend saniert werden, im Zuge einer Generalsanierung könnten aber auch dort neue Flächen entstehen. Die im Jahr 2014 eigentlich als Unterbringung für Geflüchtete errichtete Containeranlage wurde im Jahr 2016 für die Schulnutzung umgebaut, gilt aber nicht als Dauerlösung. Zudem läuft deren Genehmigung bald ab, sodass laut Landratsamt Neubauten unumgänglich sind.

Besucher müssen sich künftig nicht mehr selbst versorgen, sondern erhalten Vollverpflegung

Das Heiner-Janik-Haus soll aber auch einen strukturellen Wandel durchmachen und von einem Selbstversorgerhaus in ein Seminar-Haus mit Vollverpflegung umgewandelt werden. Dies sei notwendig, da die Mitarbeiter vor allem bei Veranstaltungen mit internationalen Gästen mit der eigenen Versorgung oft überfordert seien, heißt es aus dem Landratsamt. Konkret soll allen Übernachtungsgruppen und auch Teilnehmern von Seminaren Vollverpflegung angeboten werden, dabei gelten etwa die Strukturen auf der Burg Schwaneck oder im Ferien- und Bildungszentrum in Siegsdorf als Vorbild. Dafür hat der Kreisausschuss zwei neue Stellen geschaffen: Die Vollverpflegung sollen in Vollzeit künftig eine Hauswirtschaftsleitung und eine Küchenhilfe im Freiwilligendienst übernehmen. In der bestehenden kleinen Lehrküche im Wirtschaftsgebäude soll weiterhin eine Selbstversorgung für kleinere Besuchergruppen möglich sein.

Ende dieses Jahres will der KJR sein neues Konzept für den Betrieb des Heiner-Janik-Hauses als Bildungs-Campus finalisiert haben. Dabei soll der Fokus vor allem auf der interkulturellen, politischen, kulturellen und naturwissenschaftlichen Bildung liegen.