Ein 38-jähriger Münchner hat der Polizei am Samstagabend mit einer wagemutigen Verfolgungsjagd dabei geholfen, eine betrunkene Autofahrerin zu stellen. Diese war dem Münchner aufgefallen, als sie gegen 22 Uhr auf der Autobahn A 995 bei Oberhaching in Schlangenlinien fuhr. Der Mann rief die Einsatzzentrale der Münchner Polizei an, während er an dem Wagen der Frau dran blieb, auch als diese die Autobahn an der Anschlussstelle Oberhaching mit überhöhter Geschwindigkeit verließ, Verkehrsregeln und rote Ampeln missachtete.

Während der Verfolgung teilte der Münchner der Polizei stets seinen Standort mit, bis er aufgeben musste, um sich nicht selbst zu gefährden. Nachdem sie einen Baum gerammt hatte, konnte eine Streife die 33-Jährige schließlich stoppen. Die Beamten nahmen einen Alkoholtest vor, der einen hohen Wert ergab. Die Frau wurde zur Blutabnahme in die Rechtsmedizin gebracht, ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. Ob ihr Verfolger wegen seiner waghalsigen Aktionen Folgen zu erwarten hat, dazu äußerte sich die Polizei nicht.