Die traurige Nachricht machte schnell die Runde in der Gemeinde Oberhaching und bei den Feuerwehren im Landkreis München: Kreisbrandrat Josef Vielhuber ist am Mittwoch überraschend gestorben. Er wurde nur 63 Jahre alt. Er sei nach einem Herzinfarkt in einem Krankenhaus gestorben, sagte Landrat Christoph Göbel am Nachmittag bei einer Sitzung des Finanzausschusses des Kreistags. Der Oberhachinger hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle zeigte sich bestürzt vom frühen Tod Josef Vielhubers, den er selbst von seiner frühen Jugend an kannte. "Das war auch mein Oberministrant", erinnert sich Schelle. Vielhuber sei immer zur Stelle gewesen, wenn er gebraucht wurde, nicht nur als Kommandant der Oberhachinger Feuerwehr, der er früher einmal war. Durch seine Ruhe und hohe fachliche Qualität habe er unzähligen Menschen in schwierigsten Situationen geholfen. "Sein Tod ist ein brutaler Schlag", sagt Schelle.

"Man kann ihn nur als gutes Beispiel bezeichnen."

Auch Eduard Klas, Kommandant der Ottobrunner Feuerwehr, zeigte sich entsetzt vom Tod Vielhubers. "So schnell und plötzlich, das ist einfach tragisch", sagte Klas. Vielhuber sei mit Feuer und Flamme Feuerwehrler gewesen, und das über mehrere Jahrzehnte hinweg. "Man kann ihn nur als gutes Beispiel bezeichnen", sagte Klas.

Vielhuber wurde 2004 Kreisbrandrat und damit ranghöchster Feuerwehrmann im Landkreis. Beruflich war er als Beamter bei der Regierung von Oberbayern tätig. Im Jahr 2017 wurde dem Oberhachinger das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen.