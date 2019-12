Seit gut einem Jahr liegt die Genehmigung des Kultusministeriums für eine Realschule in Oberhaching vor. Noch ist über den genauen Standort zwar nicht endgültig entschieden. Klar ist aber längst: Gemeinderat und Kreistag sehen das Projekt Schulcampus, bestehend aus Realschule und Fachoberschule (FOS), am besten auf dem Areal westlich des Deisenhofener Bahnhofs verwirklicht.

Das Grundstück gehört der Gemeinde und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist optimal. Nicht alle Oberhachinger finden diese Pläne gut. Der Wortführer der Kritiker, Anton Sewald, hat jetzt ein Bürgerbegehren gegen den Campus gestartet. Für einen Bürgerentscheid sind etwa 1000 Unterschriften notwendig.

Spätestens bei einer Informationsveranstaltung Anfang November wurde deutlich, dass eine Gruppe von Bürgern, offenbar überwiegend Anwohner, den Schulcampus in Deisenhofen ablehnt und stattdessen den Ortsteil Furth als Standort favorisiert. War es zunächst sogar darum gegangen, beide Schulen auf keinen Fall auf den anvisierten Flächen zu errichten, lautet der Titel der Unterschriftensammlung jetzt "Keine Fachoberschule auf dem Areal beim Bahnhof Deisenhofen". Das Bürgerbegehren folgt nun einem Vorschlag von Gerhard Jobst, der bei der Infoveranstaltung für den Bau der FOS in Furth gegenüber der Kugleralm geworben hatte. Dort gehöre das Grundstück an der Kreisstraße M 11 ebenfalls der Gemeinde.

Die Kritiker fürchten, das Ortsbild könne "Schaden nehmen"

Sewald und seine Mitstreiter betonten zwar, sie seinen "grundsätzlich für Schulen". In Campus-Größe wollen sie diese aber nicht vor ihrer Haustür haben. Sie argumentieren mit zu viel Verkehr, der dadurch am Bahnhof Deisenhofen entstehen würde, kritisieren, dass ein "sehr wertvolles Grundstück verloren ginge" und dass das Ortsbild und die Ortsstrukturen "Schaden nehmen könnten."

Sie bezweifeln, dass trotz Beteuerung von Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) eine wirklich ergebnisoffene Prüfung von Alternativstandorten erfolgen werde. Der Rathauschef hatte mehrfach betont, dass die Planungen gerade erst anliefen und selbstverständlich alle Alternativen geprüft würden. Schelle verweist auch immer wieder auf die Synergieeffekte eines Campus etwa durch gemeinsame Sporthalle und Mensa der beiden Schulen, die der Gemeinde mehrere Millionen Euro an Kosten sparen würden. Zumal die FOS komplett vom Landkreis finanziert werde.

Auch sieht Schelle in der ÖPNV-Anbindung einer Fachoberschule auf dem Further Grundstück große Nachteile. "Wenn 500 Schüler von der S-Bahn mit dem Bus ins Gewerbegebiet fahren müssen, sind das zehn Busse am Tag", sagt er. Die Raiffeisenallee sei aber jetzt schon mit täglich 9000 Fahrzeugen eine der am stärksten befahrenen Straße in Oberhaching. Ihn ärgert vor allem, dass die Campus-Kritiker das erstellte Verkehrsgutachten anzweifeln. Schließlich hätten Profis prognostiziert, dass eben kein Verkehrschaos ausbrechen würde, und dass bei einer Wohnbebauung doppelt so viel Verkehr - auch am Wochenende und in den Ferien - zu erwarten sei. Zumal auch nicht, wie von Sewald behauptet - 600 Schüler mit dem Auto kämen. Schelle verweist darauf, auf dass "der durchschnittliche FOS-Schüler 17 Jahre alt ist".

Der Bürgermeister ist nicht sonderlich überrascht über die seit Mitte Dezember laufende Unterschriftensammlung. "Ich halte Bürgerbegehren prinzipiell für eine gute Sache, das ist ein demokratischer Prozess", sagt er, bittet die Initiatoren aber, "bei der Wahrheit zu bleiben". Wenn Gutachten ignoriert und Ängste geschürt würden, werde es schwierig.

Wie die Bevölkerung wohl derzeit zu den Plänen steht, hat die Wählergemeinschaft Oberhaching (WGO) in einer Befragung von knapp 700 Personen herausgefunden: Fast 54 Prozent befürworten den Bau beider Schulen, 51 Prozent wollen sie in Deisenhofen, 19 Prozent lehnen das ab.