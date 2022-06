Neuried:Autofahrer übersieht Radler

Bei einem Verkehrsunfall in Neuried ist am Mittwochmorgen ein 46 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 61-jähriger Neurieder hatte den Münchner, der mit seinem Rennrad parallel neben ihm unterwegs war, übersehen, als er mit seinem Auto auf der Forstenrieder Straße in westlicher Richtung in eine Einfahrt auf der rechten Seite einbiegen wollte. Beim Abbiegen touchierte der Pkw das Rennrad und der Radfahrer kam zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er kündigte an, sich ärztlich untersuchen zu lassen, und konnte den Unfallort selbstständig verlassen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.