Von Michael Morosow, Landkreis München

"Nicht blind spendieren, sondern gezielt investieren" - mit dieser Forderung hat sich die Kommunalpolitische Vereinigung der CSU im Landkreis München (KPV) wenige Tage vor dem Auslaufen des bundesweiten Neun-Euro-Tickets zu Wort gemeldet. Erst mit einem deutlich verbesserten ÖPNV-Netz könne dann auch die Idee für ein 365-Euro-Ticket eine spürbare und nachhaltige Wirkung im Großraum München entfalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vorsitzenden Maximilian Böltl, in der er unter anderem eine stringente Umsetzung des Baus der zweiten Stammstrecke fordert, um den extrem störungsanfälligen, innerstädtischen Flaschenhals zu entschärfen. Die Reaktionen aus anderen Kreistagsfraktionen auf den Vorstoß der Christsozialen sind vernichtend: SPD-Kreis-Chef Florian Schardt spricht von Sommerloch-Kokolores, der der anstehenden Landtagswahl geschuldet sei. "Wo war die KPV, als Andreas Scheuer Verkehrsminister war?", fragt der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Christoph Nadler. Und FW-Kreisvorsitzender Otto Bußjäger sagt, die CSU-Kommunalpolitiker hätten ebenso beantragen können, "dass jeden Tag wieder die Sonne aufgeht".

"Es ist keinem geholfen, wenn Bahnen quasi kostenlos fahren, aber am Ende proppenvoll, unzuverlässig, unpünktlich und schlecht getaktet sind", begründet der Kirchheimer Bürgermeister Maximilian Böltl, der kommendes Jahr für den Landtag kandidieren will, den Vorstoß der CSU-Kommunalpolitiker. Für die Kosten, die das Neun-Euro-Ticket bundesweit ausgelöst habe, könnte man zum Beispiel fünf Mal den U-Bahnbau nach Ottobrunn finanzieren, rechnet der CSU-Mann vor. Die Verlängerung und der Ausbau verschiedener S- und U-Bahn-Außenäste im und in den Landkreis ist eine weitere Forderung Böltls und seiner Mitstreiter wie auch die Ausweitung des MVV-Raums auf weitere Landkreise in Oberbayern. Neben diesen drei großen Paketen seien kurzfristig betriebliche Verbesserungen und netzergänzende Maßnahmen notwendig, mit denen Takt, Pünktlichkeit, Qualität und Zuverlässigkeit nach Ansicht der KPV bereits im Bestand zugunsten der Fahrgäste erheblich verbessert werden könnten. "Wir erleben in unseren Kommunen täglich den Verkehrskollaps, der die Pendler und Unternehmen immens belastet. Unser Landkreis und seine Bürger verlangen eine große, gemeinsame Offensive von Land, Bund und Bahn. Auch damit wir nach der Krise weiterhin wirtschaftlicher Motor für ganz Bayern sein können", erklärt Böltl das Vorpreschen.

In dem Papier der CSU seien lauter Allgemeinplätze genannt, zu denen keiner Nein sagen könne, kontert Otto Bußjäger. "Es wäre aber gescheiter zu handeln, als Anträge zu schreiben." Der FW-Kreisvorsitzende erinnert daran, dass die CSU gefühlt Jahrzehnte lang in Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer die Bundesverkehrsminister gestellt habe und in Otto Wiesheu einen CSU-Vertreter im Vorstand der Deutschen Bahn. "Warum haben die nicht schon längst gehandelt?", fragt Bußjäger rhetorisch. Er sei sehr wohl für ein günstiges Ticket und stehe dabei hinter dem Vorschlag des Berliner Mobilitätsforschers Andreas Knie, der ein bundesweites Monatsticket für 29 Euro inklusive Taxi fordert. Auch die letzten 1000 Meter sollten enthalten sein. "Point to point, das muss drin sein". Ein Ausbau des Schienenverkehrs könne freilich nur erfolgreich sein, wenn er mit einer Steigerung der Attraktivität des ÖPNV einhergehe, sagt Bußjäger. Dieses Thema werde ganz oben stehen bei der Klausur der Freien Wähler im September, kündigt der FW-Vorsitzende an, der im Übrigen dem Neun-Euro-Ticket einen ökologischen Nutzen abspricht, weil es nicht zu einer Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene geführt habe. Gegen diese Annahme spricht aber das Ergebnis einer Umfrage des Bundes Naturschutz, wonach 90 Prozent der Teilnehmer wegen des billigen Tickets auf Autofahrten verzichtet hätten.

SPD-Unterbezirksvorsitzender Florian Schardt vermutet Taktik hinter dem Ansinnen der CSU-Kommunalpolitiker. Indem sie die Einführung des 365-Euro-Tickets vom Ausbau der Infrastruktur durch den Bund abhängig machten, wollten sie davon ablenken, dass Ministerpräsident Markus Söder eben dieses 365-Euro-Ticket vor der jüngsten Wahl "vollmundig versprochen hat", sagt Schardt. Maximilian Böltl folge treu der für alle CSU-Mitglieder vorgegebenen Devise Söders, durch Stänkereien gegen die Ampel Aufmerksamkeit zu ergattern und die eigene Verantwortung abzuschieben. "Was doch sofort ins Auge springt, ist folgender Widerspruch: Der bekennende Krieg-der-Sterne-Fan Markus Söder bringt sein Prestige-Projekt Weltraum-Campus mit mehreren Tausend Verkehrsteilnehmern nach Ottobrunn und Taufkirchen, und der Bund soll die Rechnung zahlen, das wird nicht funktionieren", sagt Schardt.

Ins gleiche Horn stößt Christoph Nadler von den Grünen. Drei Wahlperioden lang habe die CSU den Verkehrsminister gestellt und Zeit gehabt, in die Infrastruktur zu investieren. Jetzt, da sie nicht mehr in der Regierung sei, solle die Ampel Verbesserungen vornehmen und dafür Geld in die Hand nehmen. "Die könnten schon mal in Bayern anfangen und mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie etwa in die S-Bahn investieren", sagt Nadler. "Qualität vor Billigtickets" - auch für die Landkreis-Grünen haben Investitionen in die Infrastruktur des ÖPNV Vorrang. Nadler zitiert dabei seinen Parteifreund und ehemaligen Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag, Toni Hofreiter, mit den Worten: "Was nützt der billigste Bus, wenn er nicht kommt." Die CSU-geführte Staatsregierung verbuddele stattdessen Milliarden in die zweite Stammstrecke und dieses Geld fehle ausgerechnet dort, wo es sinnvoll wäre, in der Infrastruktur und den Außenästen der S-Bahn, sagt Nadler. Der Grüne erinnert auch daran, dass sich die Kreis-CSU, als es um die Einführung des Landkreispasses ging, "aus populistischen Gründen für eine Fahrpreisebezuschussung aussprach", die zu jährlich drei Millionen Euro Kosten führte und nicht für eine Investition in die Infrastruktur eingetreten sei, wie sie es jetzt tue.

FDP-Kreisvorsitzender Michael Ritz berichtet, es habe in der Partei bereits Gespräche bezüglich einer Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket gegeben. Die vorherrschende Meinung sei gewesen, dass man das 365-Euro-Ticket befürworte. Es müsse aber finanzierbar sein, weshalb zuvor geprüft werden müsste, welche Kosten auf den Landkreis zukämen beziehungsweise was Bund und Land zu zahlen bereit sein.