Mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in ein Geschäft in Neubiberg eingebrochen. Inwiefern sie dabei Geld oder Sachwerte erbeuten konnten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen 3 Uhr morgens alarmierte ein Anwohner die Beamten, nachdem er gehört hatte, wie die Schaufensterscheibe des Ladens in der Hauptstraße gegenüber der Einmündung Wittelsbacher Straße zerbrach. Der Zeuge konnte beobachten, wie mehrere Täter die Verkaufsräume verließen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun weitere Personen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können. Diese sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.